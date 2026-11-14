Declan Rice se moja sobre el Balón de Oro: "Lamine ganará muchos, pero este lo merecía Kane"

El centrocampista del Arsenal elogia el talento de Lamine Yamal en la previa del España-Inglaterra, aunque defiende que Harry Kane fue el justo ganador del último Balón de Oro y advierte del peligro de centrarse únicamente en el azulgrana

El España - Inglaterra de este domingo en el Metropolitano ya se juega también en los micrófonos. En la víspera de un duelo que decidirá el liderato del grupo A3 de la Nations League, Declan Rice ha comparecido ante los medios para analizar el enfrentamiento y no ha esquivado las preguntas sobre Lamine Yamal. El centrocampista del Arsenal ha reconocido el enorme talento del extremo español, aunque también ha dejado clara su postura sobre el último Balón de Oro, que terminó en manos de su compatriota Harry Kane.

"Lamine es un jugador increíble. Ganará muchos Balones de Oro", ha asegurado Rice, que considera, sin embargo, que el galardón de esta edición tenía un merecido ganador: "Por ahora, Harry se lo merecía". De esta forma, el internacional inglés ha respaldado a su compañero y ha puesto en valor la temporada del delantero, sin restar méritos al futbolista del Barcelona.

Rice avisa del peligro de centrarse únicamente en Lamine

La presencia de Lamine Yamal será uno de los grandes focos de atención del encuentro. El azulgrana vuelve a estar disponible para Luis de la Fuente después de descansar en el partido frente a República Checa y se presenta como una de las principales armas ofensivas de España. En Inglaterra son conscientes de su capacidad para desequilibrar, pero Rice ha advertido de que sería un error diseñar todo el planteamiento defensivo pensando exclusivamente en él.

"No solo centramos nuestro plan de juego en Lamine Yamal porque tienen otros diez jugadores que son campeones del mundo. Si solo nos enfocáramos en él, estaríamos cometiendo un error", ha explicado el futbolista del Arsenal. Un mensaje que refleja el respeto de Inglaterra hacia el conjunto español. La selección de Luis de la Fuente cuenta con numerosos argumentos ofensivos y Rice sabe que limitar la amenaza de Lamine no será suficiente para frenar a una España que llega en un gran momento de forma.

"No solo centramos nuestro plan de juego en Lamine Yamal porque tienen otros diez jugadores que son campeones del mundo"

Una revancha tras lo ocurrido en Wembley

El centrocampista inglés también ha anticipado la dificultad del choque, que supondrá una nueva prueba de nivel para ambos combinados. España ya se impuso a Inglaterra en el encuentro de la primera vuelta, disputado en Wembley, donde consiguió una victoria por 2-3 gracias a los tantos de Lamine Yamal, Álex Baena y Mikel Oyarzabal. Rice espera un partido de máxima exigencia y no esconde las ganas de afrontar un enfrentamiento de este calibre. "Tienes que estar al 100% durante los 90 minutos en estos partidos de este nivel. Mañana será un espectáculo, un partido realmente bueno y uno que espero con muchas ganas", ha señalado.

Inglaterra tendrá ante sí la oportunidad de tomarse la revancha y pelear por el primer puesto del grupo, mientras que España buscará prolongar su buen momento y cerrar la fase como líder. Con Lamine Yamal de nuevo en escena, las palabras de Rice dejan claro que el respeto al talento del azulgrana es máximo, aunque los ingleses no quieren caer en el error de perder de vista al resto del equipo.