De Jong regresa a Barcelona y enciende las alarmas

El centrocampista del Barcelona abandona la concentración de Países Bajos por unas molestias en la espalda y se perderá el duelo ante Alemania, mientras el club azulgrana permanece pendiente de su evolución

El centrocampista azulgrana no jugará ante Alemania después de sufrir unas molestias en la espalda frente a Grecia. La federación neerlandesa ha optado por no asumir riesgos y le ha permitido regresar a la Ciudad Condal.

El parón de selecciones deja una preocupación inesperada en el FC Barcelona. Frenkie de Jong ha tenido que abandonar la concentración de Países Bajos y emprender el viaje de regreso a Barcelona después de terminar con molestias en la espalda el encuentro disputado ante Grecia. El futbolista no estará disponible para el próximo compromiso de la selección neerlandesa, que se medirá a Alemania este lunes, después de que los servicios médicos hayan recomendado actuar con cautela.

La noticia ha generado cierta inquietud en el conjunto azulgrana, especialmente por los antecedentes del centrocampista con su selección. Aunque en un primer momento el seleccionador neerlandés restó importancia a lo sucedido, la evolución de las molestias ha llevado a tomar una decisión que evita cualquier riesgo añadido.

Sustituido al descanso ante Grecia

De Jong fue titular frente a Grecia y, además, ejerció como capitán ante la ausencia de Virgil van Dijk. Sin embargo, su participación se limitó a los primeros 45 minutos. El centrocampista fue sustituido durante el descanso y las primeras explicaciones desde el combinado nacional apuntaban a que no se trataba de una lesión de gravedad.

"No hay lesión, solo unas molestias en la espalda", explicó el seleccionador después del encuentro, tratando de transmitir tranquilidad sobre el estado físico del futbolista. Pese a ello, las sensaciones posteriores aconsejaron no forzar su presencia en el siguiente partido. La federación neerlandesa confirmó este sábado su desconvocatoria y justificó la decisión por unas "pequeñas molestias. Por precaución, De Jong no viajará a Berlín para enfrentarse a Alemania y regresará a Barcelona, donde será evaluado para conocer con mayor precisión su estado.

Un antecedente que preocupa al Barcelona

En el club azulgrana siguen con especial atención cualquier contratiempo físico de De Jong cuando se encuentra concentrado con su selección. No es la primera vez que una situación de este tipo termina teniendo consecuencias importantes para el futbolista y para los planes del Barcelona. Durante el Mundial ya llegó a disputar minutos pese a arrastrar problemas físicos. Aquella situación acabó agravándose y el neerlandés permaneció cuatro meses alejado de los terrenos de juego, una baja que supuso un contratiempo importante para el equipo catalán.

Por eso, la decisión de Países Bajos de no contar con él ante Alemania se interpreta como una medida preventiva que busca evitar que unas molestias terminen convirtiéndose en un problema mayor. Ahora será el cuerpo médico azulgrana el encargado de comprobar cómo se encuentra el jugador a su llegada.

El Villarreal, próximo objetivo

El regreso de De Jong abre ahora una incógnita sobre su disponibilidad para la vuelta a la competición de clubes. El Barcelona tiene previsto enfrentarse al Villarreal el próximo domingo 22 de noviembre en el Spotify Camp Nou, un encuentro para el que el centrocampista espera estar en condiciones.

Por el momento, no existe un diagnóstico que confirme una lesión ni un plazo de recuperación. La prioridad pasa por conocer la evolución de esas molestias en la espalda y evitar cualquier precipitación. En el Barcelona confían en que el descanso y la evaluación médica permitan que el neerlandés vuelva a estar disponible cuanto antes.

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