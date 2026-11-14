El Valencia toma una decisión con Elliott de cara al mercado de enero

No se descarta romper con el Liverpool la cesión del extremo inglés, que por ahora goza de un ultimátum: tiene cinco partidos hasta final de año para ganarse la continuidad en una plantilla en la que habrá cambios

Fue el fichaje más sonado del verano en el Valencia. Casi sobre la bocina, Ron Gourlay, por entonces al frente de la planificación deportiva, logró convencer al Liverpool para hacerse con la cesión hasta final de temporada de Harvey Elliott, subiendo su oferta inicial para asumir finalmente el 85% de su salario. Pero dos meses y medio después de su aterrizaje en la capital del Turia, el joven extremo inglés, de 23 años, sigue sin responder a las expectativas.

Tras formarse en el Fulham y dar el salto de forma precoz al primer conjunto 'red', con el que disputó 149 partidos, el londinense consideró Mestalla una plaza idónea para relanzar su carrera, después de que la pasada campaña ya tuviese un rol secundario a las órdenes de Unai Emery en el Aston Villa, también a préstamo. Pero, de momento, sigue sin arrancar.

Los números de Harvey Elliott en el Valencia

Carlos Corberán lo utilizó como revulsivo en las segundas partes de los dos partidos en los que pudo contar con él, antes de su fulminante destitución en la quinta jornada. Luego el interior Óscar Sánchez solo le dio minutos en uno de sus dos encuentros en el banquillo. Y su situación con Javier Aguirre no ha mejorado en LaLiga, sino todo lo contrario.

Tras disponer de poco de más de media hora ante el Racing de Santander y apenas un cuarto de hora frente al Athletic, Elliott vio dos amarillas tras salir también como suplente contra el Villarreal, llegando tras su expulsión la remontada del 'submarino' en el alargue. Una acción por la que pidió perdón y que le hizo perderse el siguiente choque contra el Elche, quedándose sin minutos en la última jornada ante el Real Madrid ya por decisión técnica.

Harvey Elliott fue expulsado ante el Villarreal. / Imago

De este modo, la aportación hasta la fecha del segundo jugador con mayor valor de mercado de la plantilla (18 millones de euros según la web especializada Transfermarkt) se resume en 152 minutos repartidos en seis choques en LaLiga, sin goles ni asistencias. Pero el que fuese internacional inglés sub 21 aprovechó la Copa del Rey para reivindicarse.

Ya hay clubes de la Premier League atentos

Elliott no solo firmó su primer tanto como valencianista en la goleada sobre el modesto Tavernes (0-6), sino que no paró de correr y ofrecerse a sus compañeros durante los 90 minutos que le concedió Aguirre, demostrando que quiere cambiar su situación. Ahora debe hacerlo ante equipos de más nivel y el Valencia le ha dado un ultimátum.

Ya ha habido clubes de la Premier League que han preguntado al Liverpool por las condiciones de una cesión de cara al mercado de enero, pero el técnico mexicano y el director deportivo, Braulio Vázquez, han decidido esperar hasta entonces para saber si rompen o no el préstamo acordado el pasado verano, facilitando de ese modo su salida.

"Un jugador rescatable" para Javier Aguirre

Si el futbolista inglés da un paso al frente, se apostará por su continuidad. De hecho, el 'Vasco' considera que es un jugador "recuperable", todo lo contrario que con otros como Aliou Dieng, al que se le busca una salida, o el japonés Sato, otra apuesta fallida﻿. Pero en caso contrario, se le abrirán las puertas, pues además hace falta abrir hueco para los dos delanteros que se buscan, ya que con el regreso de los lesionados Diego López y Sergi Canós estarían las 25 fichas ocupadas. De momento, Aguirre lo seguirá esperando.

"Desde el minuto uno, vino, se disculpó con el grupo, conmigo, estaba apenadísimo. Él decía que no entendía su expulsión, porque apenas hablaba castellano, pero le hicimos ver que esto, igual en Inglaterra, pues no es motivo de expulsión o de sanción, y el árbitro consideró que fue un desacato. Estaba muy avergonzado. Yo creo que hoy manifestó ante la grada su arrepentimiento. Es un chico muy sano, muy buen jugador y una gran persona. Ojalá lo podamos incluir en el equipo﻿, que se sienta cómodo, que nos dé ese fútbol que esperamos de él, porque Harvey además tiene buen balón parado, tiene buenos golpeos, es un jugador rescatable, sí", aseguró el azteca tras el último partido. Ahora Elliott debe responder en los próximos cinco encuentros antes de final de año, ante Rayo Vallecano, Osasuna, Getafe, Atlético de Madrid y Espanyol