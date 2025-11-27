Harvey Elliott, la joya del Liverpool con la que Emery no cuenta, al que solo le queda la MLS

El centrocampista inglés encadena ocho partidos sin jugar en el Aston Villa y podría salir cedido a Estados Unidos para intentar revertir la situación

Harvey Elliott vive uno de los momentos más delicados de su carrera. Lo que debía ser una cesión prolífica al Aston Villa para relanzar su progresión se ha convertido en un laberinto sin salida. Sin minutos, sin continuidad y sin un papel claro en el esquema de Unai Emery, el centrocampista del Liverpool contempla ahora un giro inesperado: una salida a la MLS en enero para evitar otro curso desperdiciado.

Unai Emery 'congela' su participación y el Villa se plantea cortar la cesión

El fichaje de Elliott en el último día de mercado llegó con una premisa muy clara: una temporada completa en Birmingham y una obligación de compra que se activaría cuando alcanzara los diez partidos oficiales. Pero ocho encuentros consecutivos fuera de la convocatoria, ni siquiera ha estado en el banquillo en las últimas jornadas, han levantado todas las alarmas.

Emery, siempre diplomático, ha evitado señalarlo públicamente. El técnico insiste en que entrena “de forma ejemplar” y que mantiene la puerta abierta a su participación. Pero la realidad va más allá y lo único cierto es que la operación ha sido un fracaso para las tres partes.

El problema radica en que si Elliott llega a esos diez partidos, la cláusula de compra obligatoria, tasada en 35 millones de libras, se activaría. En los despachos de Villa Park se interpreta que Emery no quiere asumir ese compromiso y es por ello su escasa participación.

El Liverpool toma el control: sin hueco en Europa y con la MLS como única salida

Si el Liverpool decide recuperarlo en enero, las vías son limitadas. Las reglas FIFA impedirían una tercera cesión dentro de Inglaterra o a otro club europeo, por lo que la única solución viable sería una liga que empiece su temporada en febrero. Y ahí aparece la Major League Soccer como destino prioritario.

El objetivo de los reds es sencillo: evitar que Elliott pierda otro año compitiendo. La pasada temporada ya vivió un papel secundario y su decisión de salir cedido buscaba precisamente corregir ese estancamiento. Tras brillar en el Europeo Sub-21, donde fue elegido jugador del torneo, el jugador esperaba por fin un salto en su carrera. Pero la realidad en Birmingham ha sido la contraria.

Elliott busca minutos y un futuro que dé un giro a su carrera

Mientras Unai Emery pide calma y asegura que “todavía puede ayudarnos”, Elliott sabe que necesita hechos, no palabras. Su prioridad es recuperar ritmo, volver a sentirse importante y alejarse de la sensación de estar desperdiciando tantos partidos en su carrera.

Con enero a la vuelta de la esquina, el escenario está abierto: el Liverpool sopesa su regreso y la MLS se antoja como el único destino posible.