Emery duda: Elliott no cuenta y su continuidad peligra

La falta de minutos y una cláusula millonaria colocan el futuro de Harvey Elliott fuera del Aston Villa bajo una creciente incertidumbre de cara a enero

El técnico del Aston Villa, Unai Emery, reconoció que el club podría verse obligado a evaluar la continuidad de Harvey Elliott durante el próximo mercado de enero, aunque insistió en que por ahora no existe una determinación tomada. El centrocampista, cedido por el Liverpool, apenas ha disputado cinco encuentros desde su llegada en el último día de traspasos y no ha aparecido en ninguna de las últimas cuatro convocatorias de la Premier League.

Durante la previa del compromiso de Europa League ante el Young Boys, Emery fue cauto sobre la situación del joven jugador. “Tenemos muchos partidos por delante y debemos centrarnos en cada uno con los futbolistas disponibles ahora mismo”, señaló el entrenador. “No estamos pensando en la ventana de enero. Es uno más de nuestros jugadores y ojalá pueda aportarnos. Después tomaremos una decisión”.

Un contexto contractual que complica el panorama

La situación de Elliott se ve condicionada por un detalle reglamentario: antes de salir cedido, ya había participado en dos encuentros oficiales con los Reds, sumando apenas siete minutos. Eso impide que pueda representar a un tercer club esta temporada, por lo que su futuro inmediato se limita a Liverpool o Aston Villa.

Además, el acuerdo de cesión contiene una cláusula clave: si el futbolista alcanza 10 apariciones con el Villa, el club quedaría obligado a desembolsar 35 millones de libras para adquirirlo de forma definitiva. Este elemento ha generado especulaciones sobre si Emery está siendo prudente a la hora de alinearlo, especialmente si considera que aún no está claro su potencial impacto a largo plazo.

Competencia interna y dudas deportivas

Más allá del aspecto contractual, Emery subrayó que la competencia en el mediocampo condiciona las oportunidades del jugador. “Hay otros futbolistas rindiendo a un nivel muy alto. Ese es el motivo principal por el que no está jugando”, explicó el técnico. “Aun así, se entrena muy bien todos los días”.

La ausencia de Elliott se acentuó el pasado fin de semana en el duelo ante el Leeds United, donde quedó fuera de la lista de convocados y, en cambio, entró el joven George Hemmings, de apenas 18 años. Para muchos observadores, este fue el momento más delicado desde su llegada al club y una señal de que deberá esforzarse más para ganarse un espacio.

Un enero decisivo

La falta de minutos y la presión de la cláusula económica han alimentado los rumores sobre un posible regreso anticipado al Liverpool o incluso sobre un replanteamiento del préstamo por parte del Villa. Lo único claro es que, por ahora, Emery no cierra ninguna puerta y mantiene el discurso de evaluar la situación más adelante.

Con varios partidos por disputar y una plantilla en constante rotación, Elliott aún podría revertir su rol en el equipo, aunque necesita convencer al cuerpo técnico en un periodo que se perfila determinante para su futuro inmediato.