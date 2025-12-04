Así queda la clasificación de la Premier League tras la victoria del Arsenal y la derrota del Chelsea

La Premier League sigue su curso y la intensidad se apodera cada vez más de una competición que está al rojo vivo tras la conclusión de la jornada 14. La victoria de Leeds aprieta la zona baja mientras que en la zona alta, el Arsenal sigue firme hacia el objetivo de la consecución del título del campeonato tras su última victoria

La Premier League sigue dando muestras de emoción cada jornada que pasa y la jornada 14 no iba a ser diferente. Ya se han disputado todos los partidos de esta jornada intersemanal que ha concluido con el encuentro entre el Manchester United y el West Ham. El Arsenal sigue dominando la competición mientras que mientras que la lucha por acceder a competición europea está más que interesante con equipos como el Crystal Palace en posición de Europa League y Crystal Palace, West Ham, Burnley y Wolves en posición de UEFA Europa Conference League.

Fulham 4-5 Manchester City

Erling Haaland llegó a cien goles en la Premier League y lo hizo más rápido que nadie en la historia. Solo ha necesitado 111 partidos para romper la barrera de los cien tantos y lo consiguió en un espectacular 4-5 en el oeste de Londres contra el Fulham, que estuvo cerca de remontar una desventaja de cuatro goles en la segunda mitad.

Bournemouth 0-1 Everton

El VAR, que anuló el 1-0 al Bournemouth, y un tanto con una gran dosis de suerte de Jack Grealish dieron el triunfo al Everton contra el conjunto de Andoni Iraola (0-1) en el partido correspondiente a la decimocuarta jornada de la Premier League.

Newcastle 2-2 Tottenham

El Tottenham Hotspur se salvó sobre la bocina de la cuarta derrota consecutiva gracias a Cristian 'Cuti' Romero, que anotó un tanto de chilena en el minuto 94 para poner el 2-2 contra el Newcastle United. El argentino se erigió en el héroe de los de Thomas Frank con un doblete. El primero para poner el momentáneo 1-1 y el segundo para rescatar un punto en los últimos instantes de partido con una chilena inverosímil.

Wolves 0-1 Nottingham

Un gol del brasileño Igor Jesús, el primero que marca en la Premier League, dio una bombona de oxígeno (0-1) al Nottingham Forest y hundió aún más al Wolverhampton Wanderers, que sólo suma dos puntos tras catorce jornadas.

Burnley 0-1 Crystal Palace

Un vuelo y cabezazo del colombiano Dani Muñoz dio el triunfo y la quinta plaza en la Premier League al Crystal Palace en el duelo de este miércoles contra el Burnley. El lateral colombiano marcó el único tanto en la visita de los 'Eagles' a Turf Moor al aparecer en el segundo palo para rematar de cabeza un envío del central Marc Guéhi.

Brighton 3-4 Aston Villa

El Aston Villa de Unai Emery se repuso a la baja de última hora del portero argentino Emiliano 'Dibu' Martínez y remontó un 2-0 al Brighton & Hove Albion para firmar su sexto triunfo consecutivo y afianzar la tercera posición en la Premier League.

Arsenal 2-0 Brentford

Un gol de Mikel Merino, que asistió a Bukayo Saka en el segundo gol, y una parada providencial de David Raya, fueron claves en la victoria de los 'Gunners', que se mantienen el liderato y la renta de cinco puntos sobre el Manchester City, ante el Brentford.

Leeds 3-1 Chelsea

El Leeds United consiguió una victoria importantísima tras vencer al Chelsea (3-1), que fue castigado por dos graves errores defensivos que le alejan del liderato, y consigue tres puntos valiosos para salir del descenso.

Liverpool 1-1 Sunderland

Después de tomar aire en su enorme crisis con una victoria contra el West Ham en el London Stadium el pasado domingo tras 6 derrotas en sus 7 anteriores encuentros de Premier (0-2), el Liverpool de Arne Slot volvió este miércoles a las andadas: 1-1 en Anfield contra el Sunderland, una de las revelaciones de la temporada. El Sunderland es 6º y el Liverpool, 8º.

Manchester United 1-1 West Ham

El Manchester United, castigado con un gol a siete minutos del final del francés Soungoutou Magassa, volvió a las andadas y no pasó del empate (1-1) en la visita a Old Trafford del West Ham, que dio un paso al frente en busca de los puestos de salvación. El cuadro de Ruben Amorim nunca tuvo el control del partido a pesar de situarse con ventaja al inicio de la segunda mitad.

Así queda la clasificación de la Premier League