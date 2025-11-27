El breve regreso de Gabriel Jesus al Arsenal: recuperación... y venta

El delantero brasileño ya trabaja con el grupo, jugará un amistoso próximamente y hay clubes interesados en su fichaje

La cuenta atrás para el regreso de Gabriel Jesus ya ha comenzado en el Arsenal, aunque su futuro apunta a ser mucho más breve de lo esperado. El delantero brasileño, lesionado de gravedad el pasado mes de enero, ha completado varias sesiones con el primer equipo y se acerca a su vuelta a los terrenos de juego. Sin embargo, el club londinense ha trazado un plan claro: que el jugador recupere el ritmo competitivo… y escuchar ofertas durante el mercado de invierno.

Arteta diseña su regreso: amistoso y retorno progresivo

Gabriel Jesus sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior ante el Manchester United y desde entonces ha permanecido al margen, observando cómo el Arsenal reforzaba su ataque con la llegada de Viktor Gyökeres. Diez meses después, el brasileño ha sido fotografiado entrenando a pleno rendimiento antes del duelo de Champions frente al Bayern Múnich, aunque Mikel Arteta dejó claro que no está listo todavía para competir.

En la rueda de prensa previa al partido, el técnico español confirmó el siguiente paso del plan: “Está mucho más cerca de lo que preveíamos. En los próximos días tendrá un partido organizado para él. Después de eso, estará tocando la puerta”. Ese amistoso interno será decisivo para comprobar su estado real y definir la fecha de su primer encuentro oficial tras la lesión.

Venta en enero: el Palmeiras aprieta y el Arsenal escucha ofertas

Según Football Insider, el Arsenal ha tomado una decisión: poner a Gabriel Jesus en el escaparate después de que demuestre que está en plenas condiciones. El Palmeiras, su club de origen, aparece como el principal candidato para hacerse con sus servicios y ya ha comunicado su interés. La operación se plantearía como un regreso de alto impacto al fútbol brasileño, siempre que el delantero confirme en las próximas semanas que está listo para competir.

La intención del Arsenal es clara. El club lidera actualmente la Premier League y la Champions y ha cambiado su contexto competitivo respecto a hace un año. Con objetivos más ambiciosos, la dirección deportiva quiere tomar decisiones en el ataque, y la situación de Gabriel Jesus es parte de esa reflexión.

Entre Gyökeres, Havertz y Merino: un panorama cambiante

La irrupción de Gyökeres, aunque irregular con cuatro goles en diez jornadas, y el nuevo rol de Kai Havertz, han modificado el ecosistema ofensivo del Arsenal. Además, Mikel Merino ha asumido la referencia en varios encuentros ante la ausencia de los lesionados.

En este contexto, un Gabriel Jesus en forma podría convertirse en gran recurso… o en un activo con valor de mercado que el club prefiera aprovechar. Su experiencia, avalada por cuatro títulos de Premier con el Manchester City, se percibe como un argumento de peso para mantenerlo. Gabriel Jesus está de vuelta. Su futuro, sin embargo, sigue en el aire.