Rooney se rinde a Cucurella: "La mejor actuación de un lateral en mucho tiempo"

Marc Cucurella firmó en Stamford Bridge una de esas noches que cambian narrativas. El lateral español fue elegido mejor jugador del contundente 3-0 del Chelsea ante el Barcelona y dejó una actuación tan dominante que incluso Wayne Rooney, presente como analista en Amazon Prime, no dudó en situarla en lo más alto de lo visto “en mucho tiempo”. La frase corrió como la pólvora y captó el impacto real que tuvo el defensa español en un duelo donde anuló por completo a Lamine Yamal, gran joya culé.

El Barcelona, que llevaba 53 partidos consecutivos viendo puerta, cayó sin argumentos, sin reacción y con un jugador menos desde la expulsión de Ronald Araújo en la primera mitad. Pero ni con once pudo encontrar soluciones ante un Chelsea intenso, valiente y con un plan que explotó cada debilidad del cuadro de Hansi Flick.

Rooney, rendido: “Ha sido absolutamente increíble”

El exfutbolista inglés no escondió su admiración cuando le preguntaron por la actuación del lateral: “Cucurella ha estado absolutamente increíble. Probablemente es la mejor actuación que he visto de un lateral izquierdo en mucho tiempo”, afirmó. Para Rooney, la clave estuvo en su lectura defensiva: “Ha dado una lección sobre cómo lidiar con Lamine Yamal. Lo que hizo hoy demuestra que es un jugador muy serio”.

El internacional español dominó cada duelo individual, cerró líneas de pase y obligó a Yamal a moverse hacia zonas donde nunca encontró ventaja. El extremo terminó sustituido, visiblemente frustrado, sin lograr influir en un partido que se le escapaba al Barça desde el inicio.

Pese a su exhibición, el defensa prefirió repartir méritos: “Jugamos muy bien y merecimos el resultado desde el comienzo por la actitud y la presión alta”, explicó. “El plan era muy claro y lo ejecutamos todos. No es solo mi actuación, mis compañeros me ayudaron mucho”.

El lateral reconoció que vive un momento de orgullo personal tras una temporada de altibajos: “Hemos tenido ups and downs, pero lo importante es ser constante y seguir creciendo. Después de noches así, todo tiene sentido”.

El Barça, borrado y sin respuestas en Stamford Bridge

El equipo catalán nunca entró en el partido. El Chelsea castigó cada error y creció con la expulsión de Araújo, pero la clave estuvo en la superioridad física y táctica del conjunto inglés. Con Cucurella como punta de lanza defensiva, los de Maresca se hicieron dueños de cada duelo.

Para el Barça, la derrota es un aviso en un año donde la irregularidad sigue teniendo demasiado protagonismo. Con un Chelsea que mejora atrás tal y como recordó Cucurella: “Hemos empezado a sumar porterías a cero y eso nos ha dado confianza”, la noche fue una consagración para el lateral del Chelsea y un baño de realidad para los culés.