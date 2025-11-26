El Manchester United abre la puerta a la Roma para negociar por Zirkzee

El delantero neerlandés acepta volver a la Serie A y se valora una fórmula de cesión con compra obligatoria supeditada a objetivos

Joshua Zirkzee se acerca a la Roma. El Manchester United ha decidido poner al delantero en el mercado tras un año y medio complejo en la Premier League y ya estudia la oferta presentada por el club giallorossi, que propone una cesión con opción de compra condicionada a la clasificación para la Champions League. El neerlandés, que apenas ha tenido minutos esta temporada, ve con buenos ojos un regreso a la Serie A y estaría encantado de trabajar bajo las órdenes de Gian Piero Gasperini.

La operación se ha acelerado en los últimos días porque la Roma necesita reforzar el ataque con urgencia. Las lesiones de Dovbyk y Ferguson han dejado al equipo sin un referente ofensivo fiable. El director deportivo Frederic Massara trabaja desde hace semanas en un delantero para el mercado invernal y Zirkzee siempre ha sido el nombre preferido del técnico.

La voluntad de Zirkzee y el papel del United en la negociación

El delantero de 24 años solo ha disputado cinco partidos de Premier esta temporada, con un único encuentro como titular, y busca un destino donde pueda recuperar continuidad antes del Mundial. Su impacto en el Bolonia hace dos temporadas —11 goles y 4 asistencias en 34 partidos— sigue siendo su principal carta de presentación en Italia.

El United, por su parte, no descarta desprenderse del jugador y está dispuesto a valorar una cesión con opción de compra cercana a los 30 millones de euros. La duda reside en si la entidad de Old Trafford aceptará que esa cláusula sea obligatoria únicamente en caso de clasificación para la Champions, una fórmula que encaja con la nueva estrategia de la Roma de evitar grandes desembolsos comprometidos.

Gasperini insiste: quiere a Zirkzee para reconstruir su ataque

La llegada del neerlandés responde a un deseo expreso de Gian Piero Gasperini, que ya quiso incorporarlo cuando dirigía al Atalanta. El técnico considera que su perfil encaja perfectamente en el sistema, tanto en la presión alta como en su capacidad para jugar de espaldas y conectar con los mediapuntas. Con Dovbyk fuera por un mes y Ferguson aún recuperándose de un fuerte esguince de tobillo, la Roma afronta semanas decisivas.

En Trigoria confían en que el “sí” del jugador facilite las negociaciones y obligue al United a flexibilizar posturas. El club no quiere perder tiempo: el mercado de invierno será clave para definir las opciones de pelear por Europa y quién sabe si para seguir liderando la pelea por el Scudetto.

Una operación que puede marcar el invierno romano

Con todo sobre la mesa, la llegada de Zirkzee parece más cercana que nunca, aunque aún depende de la respuesta del United. La Roma quiere cerrar al ariete cuanto antes y Gasperini considera que su incorporación puede darle un plus muy importante al equipo. El delantero ya ha elegido destino. Ahora falta que lo haga el Manchester United.