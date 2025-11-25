Cristiano Ronaldo es indultado para el Mundial y podrá debutar pese a su polémica expulsión

La FIFA le impone un partido de sanción, que ya ha cumplido, y otros dos condicionados a su conducta de aquí al torneo

Cristiano Ronaldo podrá disputar el primer partido del Mundial 2026. Así lo confirma la sanción del Comité de Disciplina de la FIFA, que castiga al delantero portugués con un encuentro de suspensión, ya cumplido ante Armenia, y dos adicionales sujetos a su comportamiento futuro. La resolución cierra la incertidumbre generada tras su expulsión directa frente a Irlanda, un episodio sin precedentes en su larguísima carrera internacional.

La FIFA castiga, pero no aparta a Cristiano del Mundial

La expulsión del pasado 13 de noviembre en Dublín, durante el duelo clasificatorio ante Irlanda, encendió las alarmas en Portugal. Cristiano vio inicialmente la amarilla por una acción con el defensa Dara O’Shea, pero el árbitro sueco Glenn Nyberg cambió su decisión tras consultar el VAR, mostrando la cartulina roja directa. Fue un momento histórico, pues en 226 partidos con la absoluta, el capitán jamás había sido expulsado de manera directa.

Tras revisar el caso, la FIFA determinó una sanción de tres partidos, aunque solo el primero es de cumplimiento obligatorio. Ese castigo quedó saldado en el compromiso ante Armenia, lo que libera al luso para el estreno mundialista… siempre que no reincida en un incidente disciplinario grave. Los dos encuentros restantes quedan en suspenso a modo de advertencia, un mecanismo que permite mantener bajo observación al futbolista sin perjudicar a la selección de Roberto Martínez.

Un aviso serio para un jugador que nunca había sido expulsado así

La decisión supone un alivio para la Federación Portuguesa, que temía perder a su capitán en el arranque del Mundial. La Seleção das Quinas confía plenamente en Cristiano, pero es consciente de que la FIFA será tajante si el delantero protagoniza otra acción polémica antes del torneo.

El episodio en Irlanda llegó en un momento especialmente sensible: Portugal sellaba su clasificación con solvencia, pero la expulsión eclipsó el tramo final del encuentro y generó un debate intenso sobre la reacción del delantero. Pese a ello, su historial y la ausencia de antecedentes pesaron en la resolución final, que evita un castigo más severo.

Portugal respira: su gran referente estará en el estreno del Mundial 2026

Cristiano llegará con opciones de liderar a su selección desde la primera jornada, un factor esencial tanto deportiva como emocionalmente. A sus 40 años, el que presumiblemente será su último Mundial y casi seguro, su última gran cita con Portugal, la federación ha celebrado la decisión de la FIFA como un triunfo.

El aviso está claro: Cristiano podrá jugar el Mundial, pero ahora mismo se encuentra bajo lupa. Un nuevo altercado podría activar los dos partidos pendientes y comprometer su participación desde el inicio.