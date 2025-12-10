Rafa Márquez, la apuesta total del futbol mexicano para el Mundial 2030

Rafa Márquez fue confirmado como el próximo entrenador de la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2030, consolidando un plan que la FMF asegura está ya en marcha

La Federación Mexicana de Futbol confirmó de manera definitiva que Rafael Márquez tomará las riendas de la Selección Mexicana una vez concluida la Copa del Mundo del 2026. El anuncio fue realizado por Ivar Sisniega, presidente ejecutivo de la FMF, quien aseguró que la decisión forma parte de un plan previamente establecido dentro del actual proyecto deportivo del futbol nacional.

Un plan firmado y sin alternativas

Durante la Asamblea de Dueños de la Liga MX, Sisniega aclaró que el ex capitán del Tri cuenta con un acuerdo contractual que lo convierte en el entrenador principal después del próximo Mundial. Según el directivo, “lo de Márquez está estipulado en su contrato”, dejando claro que no existe otra alternativa dentro del organigrama rumbo al proceso mundialista del 2030.

Actualmente, el exjugador del FC Barcelona funge como auxiliar técnico de Javier Aguirre, rol que mantendrá hasta que concluyan las actividades del Mundial 2026. A partir de ese momento, el llamado “Káiser michoacano” asumirá el mando de la selección mayor en un proyecto que, según la FMF, ya se encuentra completamente en marcha.

Fin a los rumores y total respaldo institucional

En las últimas semanas surgieron versiones que vinculaban a otros entrenadores, como Antonio Mohamed, con el banquillo nacional. Sin embargo, Sisniega desmintió por completo dichos rumores, enfatizando que Márquez es la única opción contemplada debido a su experiencia, trayectoria y compromiso con el proyecto. El directivo explicó que ya se han sostenido reuniones para definir la estructura del cuerpo técnico que acompañará al excentral mexicano en su nueva etapa.

Además, la FMF ratificó la continuidad de Andrés Lillini como director deportivo de selecciones menores, asegurando la estabilidad del proyecto en todas sus categorías. “Es una pieza fundamental y ha expresado su deseo de permanecer”, señaló Sisniega.

El legado de un histórico del futbol mexicano

Considerado uno de los mejores futbolistas en la historia del país, Márquez, de 46 años, disputó cinco Copas del Mundo, seis ediciones de la Copa América y formó parte del equipo que ganó la Copa Confederaciones 1999 ante Brasil. Su paso por el Barcelona también lo consolidó como uno de los jugadores mexicanos más exitosos a nivel internacional.

En 2024, el propio Rafa había manifestado que su desempeño como asistente y, posteriormente, como entrenador del Tri podría abrirle las puertas en el futuro para dirigir en cataluña: “Si hago un gran papel, no dudo que pueda tener una oportunidad en el Barcelona”, declaró entonces.

Preparación rumbo al Mundial 2026

México ya conoce a sus rivales para la fase de grupos: Sudáfrica, Corea del Sur y el ganador de la repesca europea. Para llegar en óptimas condiciones, se ha planificado una serie de partidos amistosos ante selecciones como Portugal, Bélgica y Argentina, además de posibles encuentros contra Panamá, Islandia y Bolivia. Tanto Aguirre como Márquez trabajan en conjunto en la observación de jóvenes talentos y en la construcción de una base competitiva.

Un proyecto ya funcionando

Ivar Sisniega concluyó que el relevo entre Aguirre y Márquez es una transición cuidadosamente diseñada. “Es un proyecto que ya está en marcha. Hemos tenido varias reuniones para preparar lo que será su cuerpo técnico y las primeras convocatorias”, afirmó.

Con ello, la FMF deja claro que la hoja de ruta rumbo al futuro del futbol mexicano está definida, y que Rafa Márquez será el encargado de liderar al Tri hacia el Mundial 2030.