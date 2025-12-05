El camino de España en el Mundial 2026 hacia la segunda estrella: Rivales y posible final con Brasil o Argentina

El equipo entrenado por Luis de la Fuente ha tenido mucha suerte en el sorteo y todo lo que no sea quedar primera de grupo sería una gran sorpresa ya que se medirá primero a las débiles Cabo Verde y Arabia Saudí y cerrará la primera fase con una Uruguay en crisis

La Selección Española está considerada como una de las grandes favoritas para ganar el Mundial 2026, pero esa candidatura hay que demostrarla sobre el terreno de juego. El combinado nacional entrenado por Luis de la Fuente ha tenido la suerte de cara en el sorteo del Mundial 2026 ya que ha quedado encuadrada en el Grupo H con las débiles Cabo Verde y Arabia Saudí, y una Uruguay en crisis las cuales no deben suponer un problema para que España quede primera de grupo. En ese caso, la Selección Española tendría el siguiente camino para proclamarse campeón del Mundial 2026.

Los cruces de España en deiciseisavos y octavos de final si queda primera del Grupo H en el Mundial 2026.

Para quedar primera del Grupo H, la Selección Española tendrá que ganar primero a Cabo Verde, a la que se enfrentará el 15 de junio. A continuación tendrá que superar a Arabia Saudí, a la que se medirá el día 21 de junio, y finalmente a Uruguay, el día 26 de junio. Si gana los tres partidos, España será primera del Grupo H.

En ese caso, el equipo español quedará emparejado en los deiciseisavos de final con el segundo del Grupo J en el que está Argentina. Ese grupo tiene a la actual campeona del mundo como gran favorita que, por tanto, debería ser primera de grupo por lo que el rival saldría entre Argelia, Austria y Jordania. El partido se jugaría el 2 de julio.

En octavos del final del Mundial 2026, el nivel subiría y el camino se le complicaría a la Selección Española ya que pueden aparecer en su camino combinados nacionales que están en los grupos K y L. Colombia, Croacia o Ghana, si da la sorpresa al conjunto balcánico, se presentan como los potenciales rivales de España.

El más difícil todavía para la Selección Española en cuartos de final, semifinales y final del Mundial 2026

Si se cumplen los pronósticos a la Selección Española le puede tocar en los cuartos de final del Mundial 2026 un combinado como Bélgica, algo venida a menos, o se le puede aparecer el fantasma del anfitrión como es Estados Unidos.

En semifinales ya se complicaría mucho el camino parala Selección Española de Luis de la Fuente ya que Francia, Inglaterra y Países Bajos son los grandes candidatos a llegar.

En la final, si ninguna de las grandes selecciones falla y cumple los pronósticos será contra Brasil o Argentina.

Si la Selección Española queda segunda del Grupo H puede verse en deiciseisavos de final del Mundial 2026 contra Argentina

La fase de grupos es vital para la Selección Española ya que si queda segunda clasificada del Grupo H quedará emparejada con el primero del Grupo J en donde está Argentina que es el claro favorito para ganarlo.

Es por ello que el equipo de Luis de la Fuente no debe fallar a las primeras de cambio ya que el camino para ganar el Mundial 2026 se le puede poner casi imposible.