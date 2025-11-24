El Liverpool pone fecha a la destitución de Arne Slot

La derrota ante el Nottingham Forest refuerza la presión sobre un técnico cuestionado, al que se le da como margen lo que queda de año para darle un giro al equipo

Arne Slot atraviesa el momento más comprometido desde que aterrizó en Anfield. La derrota frente al Nottingham Forest no solo profundizó la mala dinámica del vigente campeón de la Premier, sino que desató un toque de atención desde la directiva. Fenway Sports Group, dueños del Liverpool, mantiene la confianza en el técnico holandés, pero ha marcado un horizonte claro: Slot seguirá, como mínimo, hasta Año Nuevo… siempre y cuando el equipo empiece a reaccionar.

FSG respalda a Slot, pero exige señales claras antes del mercado de invierno

Según publican en Inglaterra, el mensaje filtrado desde el entorno de Fenway Sports Group es firme y medido. Según CaughtOffside, la propiedad ha decidido sostener el proyecto pese a las seis derrotas que ya acumula el Liverpool, pero no piensa prolongar indefinidamente una crisis que amenaza con desbordarse. La idea es proteger un proyecto que consideran en construcción, aunque con la condición de ver una mejoría tangible antes de que llegue enero. El respaldo es real, sí, pero no ilimitado.

A Slot le pesa la expectativa generada tras un verano de inversión histórica, con cerca de 500 millones gastados en Isak, Wirtz, Ekitike y otros nombres destinados a liderar la Premier League. Sin embargo, esa reestructuración aún no ha encontrado su forma. El Liverpool se ha vuelto un equipo imprevisible. Y la derrota en Anfield ante el Forest activó todas las alamras.

El Liverpool pierde identidad y vive atrapado entre dudas

No es solo una cuestión de resultados. Ninguno de los fichajes ha logrado una integración plena en un ecosistema que sigue buscando automatismos. Slot, que llegó para modernizar el modelo, intenta configurar una estructura reconocible, pero la realidad muestra un equipo frágil en su presión, desacertado en salida y demasiado irregular en los metros finales.

La presión crece cada fin de semana. En los medios ingleses se publica que hasta el propio vestuario reconoce que la confianza ha caído y que los errores repetidos en momentos críticos están pasando factura. El calendario, lejos de dar tregua, presenta ahora varios duelos de máxima exigencia que pueden marcar el futuro inmediato del entrenador.

Lo que debe cambiar Slot para evitar un escenario fatal

El técnico sabe qué necesita su equipo: reconstruir la solidez defensiva, activar a los fichajes y recuperar su ataque. También tiene por delante el reto de calmar un entorno agitado que pide respuestas visibles y rápidas con una afición tan exigente como la de Anfield. Lo que ocurra en las próximas semanas determinará si FSG sigue respaldando a Slot o si 2026 abre una etapa en el banquillo red.

Por ahora, la confianza se mantiene. Pero el margen se estrecha. Y el Liverpool, acostumbrado a mirar hacia arriba, necesita reencontrarse cuanto antes para evitar que esta crisis se convierta en un problema mucho más serio.