Rodri sigue KO pero Guardiola desvela que su vuelta está más cerca: "Esperaremos un poco más para asegurarnos"

El técnico del City confirmó que el Balón de Oro 2024 no reaparecerá aún y pidió paciencia para evitar recaídas

A las puertas de un duelo crucial en la Champions League ante el Bayer Leverkusen, Pep Guardiola confirmó que Rodrigo Hernández seguirá de baja. El técnico del Manchester City, que alcanzará los cien partidos dirigidos en la competición, explicó que el centrocampista español aún no está listo para volver y que no asumirá riesgos con el estado físico del actual Balón de Oro 2024.

Rodri no reaparecerá y Guardiola pide paciencia máxima

La ausencia del mediocentro volvió a ser uno de los temas centrales en la comparecencia del técnico. Rodri, que arrastra problemas musculares desde su recaída a comienzos de noviembre, no estará disponible para el encuentro ante el Leverkusen. Guardiola fue claro y calmado al respecto: no falta mucho, pero no habrá prisas. “Esperaremos un poco más para asegurarnos de que está bien”, insistió el entrenador catalán, que quiere evitar cualquier paso en falso que comprometa el resto de la temporada.

Rodri se lesionó inicialmente el pasado 5 de octubre frente al Brentford, y aunque tuvo una reaparición breve el 2 de noviembre ante el Bournemouth, volvió a sentir molestias que le obligaron a parar de nuevo. Desde entonces se ha perdido dos compromisos claves con el City y tampoco pudo acudir con la Selección Española en los partidos clasificatorios para el Mundial 2026 frente a Georgia y Turquía. La situación es especialmente delicada porque el madrileño apenas ha podido disputar ocho partidos entre todas las competiciones debido a la rotura del ligamento cruzado que sufrió en septiembre de 2024 y que le dejó fuera prácticamente todo el curso.

Kovacic también es baja y el City busca estabilidad en un tramo exigente

Guardiola confirmó también la ausencia de Mateo Kovacic, configurando un centro del campo limitado en uno de los momentos más importantes del calendario. Aun así, el entrenador transmitió confianza en el crecimiento progresivo del equipo y recordó que, pese a la derrota en Newcastle, las sensaciones generales son positivas. “Estamos mejorando y podemos aspirar a ganar las cuatro competiciones”, afirmó, mencionando de forma directa la Champions, la Premier League, la FA Cup y la Copa de la Liga.

El City afronta este duelo europeo ocupando la tercera posición en la Premier, a siete puntos de un Arsenal que parece haber acelerado. La falta de Rodri, considerado un pilar estructural en el juego del equipo, obliga a Guardiola a buscar soluciones mientras aguarda su regreso. Sin embargo, la prioridad es clara: evitar cualquier recaída en un futbolista cuyo impacto es diferencial y que necesita un regreso plenamente seguro.

El City mira a Europa sin su brújula, pero con ambición intacta

Aunque la baja del internacional español es sensible, el club confía en que su recuperación entre en la fase final en los próximos días. Guardiola no quiere marcar fechas, pero su mensaje fue unánime: calma y prudencia. El City deberá reinventarse una vez más sin uno de sus jugadores más determinantes, pero encara el cruce ante el Leverkusen con la convicción de que sigue vivo en la carrera por todos los títulos.