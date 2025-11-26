El calvario de Neymar no tiene fin: lesión en la rodilla y adiós al Brasileirao

El Santos pierde a su gran estrella para los últimos tres partidos y ve el descenso cada vez más cerca

El Santos vuelve a quedarse sin Neymar cuando más lo necesitaba. El atacante brasileño ha sufrido una nueva lesión en la rodilla izquierda y no podrá disputar los tres encuentros finales del Brasileirao, un desenlace que golpea de lleno a un equipo que ya ocupa puestos de descenso y que afronta una recta final angustiosa.

El atacante, que venía de perderse el duelo ante Internacional por unas molestias sin mayor gravedad aparente, ha sido diagnosticado con una lesión de menisco que pone fin a su 2025.

La situación adquiere tintes dramáticos porque Neymar, que había encadenado tres partidos consecutivos, terminó con dolores ante Mirassol y descansó contra el Colorado con la vista puesta en el duelo ante Sport Recife. Lo que parecía una precaución rutinaria se ha transformado en un problema serio en un momento crítico para el Santos.

Cuarta lesión del año para Neymar y un futuro que vuelve a quedar en el aire

El brasileño suma ya cuatro lesiones en lo que va de 2025, una secuencia que ha impedido cualquier tipo de continuidad y que lo mantiene lejos de las convocatorias de la selección.

Marzo, abril, septiembre y ahora noviembre componen un calendario de contratiempos constantes que explican su difícil temporada y el frenazo en su intento de recuperar protagonismo internacional.

El Santos, con 37 puntos, se encuentra a solo uno de la permanencia. La única noticia positiva es que el próximo encuentro será ante Sport Recife, ya descendido, un duelo que en teoría debería permitir sumar tres puntos obligatorios.

Después llegará una visita peligrosa a Juventude y un cierre en casa ante Cruzeiro, en un ambiente que se prevé de máxima tensión.

Santos, con el agua al cuello en la lucha por la permanencia del Brasileirao

El equipo vive una temporada convulsa incluso desde antes del regreso de Neymar. La versión irregular del Peixe, la falta de gol y las constantes ausencias por lesión de sus jugadores clave han derivado en un puesto en la clasificación crítico.

La derrota reciente de Sport Recife ante Vitória complica aún más el panorama, porque los rivales directos siguen puntuando mientras Santos continúa atrapado en una dinámica muy inestable.

El impacto de la lesión va más allá del final de liga. El contrato de Neymar expira a final de año, lo que abre incógnitas sobre su continuidad. El presidente Marcelo Teixeira mantiene la esperanza de renovarlo y asegura que su gran objetivo es llegar al Mundial de 2026 en plena forma. Sin embargo, las negociaciones no avanzan y el propio jugador afronta un escenario incierto, condicionado por sus problemas físicos y por los resultados del equipo.

El movimiento Neymar pierde fuerza en un Santos que ya no depende de sí mismo

La ilusión que generó su regreso a Vila Belmiro se ha ido diluyendo entre lesiones, derrotas y un Brasileirao que aprieta sin contemplaciones. Con solo tres jornadas por delante, y sin su gran estrella disponible, el Santos afronta un final de temporada desesperado, obligado a ganar y pendiente de lo que hagan sus rivales directos.