Modric, sobre su deseo de recalar en el Milan: "De niño, soñaba con jugar en este gran equipo"

Tras su llegada al Milan, Luka Modric se ha adaptado a la perfección y es la piedra angular de un proyecto que marcha líder junto al Nápoles en la Serie A. Sobre la competición y el sueño por recalar en su actual equipo ha querido tener palabras tras conseguir el premio Leyenda del Año

Luka Modric afronta el tramo final de su carrera aunque los años siguen pasando y esto no parece notarse ya que el futbolista sigue a máximo nivel en este nuevo reto como es la Serie A. Pese a pasar por un proceso de adaptación y tener la edad de 40 años, el futbolista es una pieza clave en el Milan. El conjunto rossoneri marcha ahora mismo líder de la competición empatado con el Nápoles en la búsqueda del Scudetto.

A pesar del poco tiempo que lleva en el equipo italiano, en el cual recaló hace apenas cuatro meses, ya ha sido reconocido su mérito en forma de galardón. El veterano mediocentro ha recibido el premio Leyenda del Año entregado por el medio de comunicación, La Gazzetta dello Sport. Con ello, el jugador está viviendo un último gran momento antes de colgar las botas.

Modric, la piedra angular del Milan

A día de hoy, el croata goza de protagonismo absoluto con la elástica rojinegra y es una pieza clave para Allegri. A pesar de su edad, la calidad que atesora en sus botas no ha menguado con el paso de los años y debido a ello ha sido titular en todos los encuentros de la Serie A italiana. Tal es su rendimiento que como apuntábamos en ESTADIO Deportivo, el Milan estudiaba ampliar su vinculación.

Un sueño cumplido

Sobre esta vinculación tuvo palabras en la entrega del mencionado premio, el jugador tuvo palabras sobre su estancia en su actual equipo y si algo parecía tener claro el jugador tras su estancia en un Real Madrid en el que ha estado más de diez años es que quería recalar en el conjunto lombardo. Sobre esto se quiso referir ya que está viviendo un sueño. "Estoy feliz porque juego en el que considero el club más grande de Italia. Disfruto cada día que estoy en el Milanello y vistiendo la camiseta rossonera. Nunca pensé que podría llegar al Milan mientras estaba en el Real Madrid, pero en la vida, a veces las cosas pasan cuando menos te lo esperas. Fue un sueño hecho realidad porque soy aficionado del Milan desde niño".

Sus palabras sobre la Serie A

El centrocampista ha militado en tres de las mejores ligas del mundo y tras su paso por la liga española se ha encontrado con una competición complicada que el mismo ha querido definir. "Desde fuera, quizá la gente no se dé cuenta de lo difícil que es la Serie A, pero te aseguro que es una liga muy dura y competitiva. No me sorprendió porque estaba preparado, lo veía por televisión, y lo seguí durante años".