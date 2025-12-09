El Galatasaray aprieta por Lookman: negociaciones en marcha para enero

El futuro de Ademola Lookman vuelve a agitar el mercado invernal con un Galatasaray decidido a lanzarse con fuerza por su fichaje

El futuro de Ademola Lookman vuelve a agitar el mercado. Después de un verano lleno de incertidumbres y de una salida frustrada del Atalanta, el delantero nigeriano vuelve a situarse en el centro de las conversaciones ante un posible traspaso invernal.

Un escenario familiar: Lookman y otro mercado lleno de dudas

Lookman, que regresó a la disciplina del conjunto de Bérgamo tras no concretar su fichaje por el Inter de Milán, mantiene todavía su porvenir en un punto indefinido. A sus 28 años, el atacante ha despertado nuevamente el interés de varios clubes, aunque el abanico de opciones es más reducido que el que tuvo durante el último verano.

Con 3 goles en 13 partidos disputados hasta la fecha, el rendimiento del atacante ha sido correcto, pero insuficiente para disipar la sensación de que su etapa en la Serie A podría estar llegando a su final. Su nombre ha vuelto a aparecer en conversaciones internas de clubes que buscan refuerzos ofensivos, aunque uno destaca por encima del resto.

Galatasaray presiona: contactos avanzan y el jugador interesa de verdad

Desde Turquía, diversas fuentes aseguran que el Galatasaray ha expresado un interés firme por hacerse con los servicios del delantero africano. El vigente ganador del Balón de Oro Africano 2024 encaja plenamente en los planes del club otomano, que busca dinamizar su ataque de cara a la segunda mitad de la temporada.

El conjunto de Estambul ya trató de tentarlo en el pasado, pero ahora parece dispuesto a dar un paso decisivo. Esta vez, las negociaciones avanzan con mayor claridad: según filtraciones, el club turco estaría decidido a realizar una ofensiva contundente para cerrar la operación cuanto antes.

Una oferta potente sobre la mesa: cifras de gran impacto

El periodista Nicolo Schira desvela que el Galatasaray prepara un movimiento para enero, con el objetivo de reforzar de inmediato su plantilla. Pero desde SportMediaset ofrecen un dato aún más llamativo: Atalanta solo consideraría el traspaso si llega una propuesta cercana a los 55 millones de euros.

A pesar de la elevada cifra, en Turquía no descartan el intento. Es más, el Galatasaray estaría dispuesto a proponerle al jugador un sueldo cercano a los 5 millones de euros por temporada, una cantidad muy atractiva para convencerlo de iniciar una nueva etapa lejos de Italia.

Un protagonista del mercado invernal

Todo apunta a que Lookman será una de las figuras más comentadas del próximo mercado de invierno. Su ambición por encontrar un proyecto donde pueda tener más protagonismo y la intención del Galatasaray de reforzar su ataque podrían cruzar caminos en una operación que promete ser una de las más destacadas de enero.