El Milan apuesta por renovar a Luka Modric

Luka Modric se ha consolidado como líder del Milan y el club busca asegurar su continuidad la próxima temporada

El mediocampista croata Luka Modric ha dejado una huella imborrable en el AC Milan desde su llegada. Tras un fichaje que muchos consideraban un guiño final en su carrera, Modric se ha convertido en uno de los jugadores más influyentes de la Serie A, llevando al equipo de Massimiliano Allegri de la mediocridad a la pelea por un Scudetto que parecía inalcanzable hace solo unos meses.

El deseo del Milan: renovación asegurada

En la directiva del club lombardo están satisfechos con el rendimiento de su estrella y buscan que continúe vistiendo la camiseta rossonera. Igli Tare, director deportivo del Milan, aseguró en declaraciones a Sky Sport: “Espero que la próxima temporada pueda seguir con nosotros. Tiene una opción de contrato por un año más, pero seguimos con él y tomaremos la decisión juntos”. Su contrato actual incluye precisamente esa cláusula, lo que facilita una posible extensión.

Modric, líder en el centro del campo

Desde que llegó, Modric ha asumido un papel central en el esquema del Milan. Aunque inicialmente se pensaba que su fichaje era un acto de ilusión personal —inspirado por su ídolo Boban—, el croata ha demostrado ser un jugador clave tanto en defensa como en ataque. En los encuentros frente a rivales directos como el Inter, el Nápoles o durante el derbi milanista, sus actuaciones han sido decisivas para asegurar victorias cruciales. Sin embargo, el equipo todavía muestra ciertas vulnerabilidades frente a rivales de menor envergadura.

Un nuevo rol como reggista

Una de las decisiones tácticas más innovadoras de Allegri ha sido ubicar a Modric como pivote defensivo, una posición inédita en su carrera. Desde allí, Luka controla la salida de balón, organiza el juego y distribuye pases largos y precisos que habilitan a jugadores ofensivos como Christian Pulisic o Rafael Leao. Esta adaptación ha permitido al Milan mantener una estructura defensiva sólida, maximizando los resultados en partidos de baja anotación y potenciando los momentos de ataque.

Una carrera todavía vigente

A sus 40 años, Modric sigue mostrando un nivel sobresaliente. La temporada pasada disputó 57 partidos con el Real Madrid, acumulando más de 2,200 minutos y anotando cuatro goles. Su capacidad física, visión de juego y liderazgo continúan siendo elementos fundamentales, ahora en la Serie A, donde ha reafirmado que aún puede competir al más alto nivel.

San Siro apuesta por la continuidad

En San Siro, tanto la directiva como el cuerpo técnico coinciden: Modric es indispensable. La intención del Milan es clara: mantener al croata una temporada más y seguir contando con su influencia dentro del terreno de juego, consolidando así un proyecto que combina experiencia, talento y visión estratégica en el centro del campo.