Jonathan David y Lois Openda cubren la ausencia de Vlahovic y meten a la Juventus en cuartos de la Coppa de Italia

Jonathan David y Lois Openda se lucen ante Udinese y llevan a la Juventus a los cuartos de final de la Coppa de Italia tras la lesión de Vlahovic

La Juventus logró una victoria convincente por 2-0 frente al Udinese, en un partido donde los delanteros Jonathan David y Lois Openda asumieron la responsabilidad tras la lesión de Dusan Vlahovic. La Vecchia Signora mostró un dominio absoluto en el campo rival, mientras el conjunto de Udinese apenas inquietó a la defensa local, limitándose a algunos intentos aislados de Kenan Yildiz, uno de los cuales rozó el palo.

Jonathan David abre el marcador

Con los laterales Cambiaso y Cabal desbordando por las bandas, la Juventus buscó generar peligro a través de los centros laterales, hasta que McKennie encontró a Jonathan David en el área, quien abrió el marcador pasada la primera media hora de juego. A pesar de una jugada previa anulada por el VAR, David se mantuvo concentrado y consiguió un tanto que consolidó la ventaja parcial de su equipo.

Openda y David, alternativas tras la baja de Vlahovic

La lesión de Vlahovic, quien se espera que permanezca fuera de los terrenos de juego durante varios meses, obligó a Luciano Spalletti a replantear su estrategia ofensiva. Tanto Openda como David, incorporaciones recientes en el último mercado de fichajes, han asumido roles fundamentales para mantener la eficacia ofensiva del equipo. Spalletti ha trabajado de cerca con ambos delanteros para maximizar sus fortalezas y garantizar que el equipo siga siendo competitivo pese a la ausencia del serbio.

Spalletti optimiza la dupla ofensiva

El técnico italiano ha destacado la complementariedad entre David y Openda: uno destaca por su técnica y control en el área, mientras el otro es más efectivo en ataques profundos y velocidad en espacios abiertos. Esta combinación permitió a la Juventus mantener el control del juego y generar ocasiones claras, demostrando que la plantilla cuenta con alternativas sólidas a pesar de la baja de su goleador.

Locatelli amplía la ventaja y Openda cierra el partido

En la segunda mitad, Locatelli no falló desde el penalti tras una falta sobre Cabal, aumentando la ventaja para los locales. Con Udinese sin respuestas ofensivas, Spalletti introdujo un triple cambio, dando entrada a Joao Mario, Francisco Conceiçao y Lois Openda, quien se reivindicó anotando el 2-0 definitivo en tiempo de descuento, sellando el pase de la Juventus a los cuartos de final de la Coppa Italia.

La Juventus mantiene su rumbo pese a la adversidad

Gracias al aporte de Jonathan David y Lois Openda, la Juventus demostró que tiene recursos para afrontar la ausencia de su estrella. La capacidad de adaptación de los delanteros y la dirección táctica de Spalletti aseguran que el equipo continúe su camino hacia los objetivos de la temporada, manteniendo la competitividad en todas las competiciones.