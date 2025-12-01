Duro golpe para la Juventus: Vlahovic estará fuera varios meses

La Juventus pierde a Dusan Vlahovic por una lesión muscular de alto grado, dejando al equipo sin su principal referente ofensivo durante varios meses

La Juventus de Turín enfrenta un serio contratiempo tras confirmarse la lesión de Dusan Vlahovic, uno de sus futbolistas más determinantes en la zona ofensiva. El delantero serbio sufrió un problema muscular de gran magnitud que lo mantendrá apartado de las canchas durante un periodo prolongado.

Una lesión que encendió las alarmas

El atacante se lesionó durante la primera parte del encuentro ante el Cagliari por la Serie A, cuando intentaba ejecutar un potente disparo a portería. En ese momento sintió un dolor intenso y tuvo que abandonar el terreno de juego con la ayuda del cuerpo médico, mostrando claros signos de malestar.

Las pruebas realizadas posteriormente en el J|Medical, centro médico oficial del club, confirmaron los peores temores: una lesión de alto grado en la unión musculotendinosa del aductor largo izquierdo, una zona especialmente delicada para futbolistas cuya explosividad es clave en su desempeño.

Parte médico y posibles tiempos de recuperación

El comunicado oficial del club, emitido este lunes, detalló que el jugador deberá someterse a nuevas evaluaciones médicas para determinar si el tratamiento seguirá un camino conservador o si será necesario recurrir a una intervención quirúrgica. Si no requiere cirugía, el tiempo de baja sería de al menos dos meses. En caso de necesitar operación, la ausencia podría extenderse hasta tres meses, alejándolo de la competición por lo que resta del año.

La Vecchia Signora destacó que el proceso de recuperación será monitoreado constantemente, pues se trata de un futbolista cuya potencia y carga física lo vuelven más propenso a recaídas si no se respetan los plazos.

Repercusiones para el esquema de Spalletti

La lesión supone un desafío enorme para Luciano Spalletti, quien recientemente tomó el mando del equipo y ahora deberá rearmar el ataque sin su principal referencia ofensiva. Vlahovic no solo es el goleador del equipo en las últimas temporadas, sino también el futbolista con mayor impacto en el arrastre de marcas y generación de espacios.

Entre las alternativas que la directiva analiza aparecen nombres como Jonathan David y Loïs Openda, además de la posibilidad de que jugadores como Kenan Yildiz asuman un rol más central en la delantera e incluso operen como falso 9, según han sugerido varios analistas.

Un golpe deportivo difícil de compensar

La ausencia de Vlahovic se notará profundamente, ya que el serbio venía firmando una campaña sobresaliente, liderando la tabla de goleadores del club y siendo pieza clave en los planes ofensivos. Su baja obliga a la Juventus a reorganizar su estrategia mientras espera que el delantero logre una recuperación plena y sin complicaciones.