Jamie Vardy es eterno: doblete y triunfo del Cremonese

Jamie Vardy vuelve a desafiar al tiempo con un doblete que impulsa al Cremonese en la Serie A

A pesar de rozar los 40 años, Jamie Vardy continúa demostrando que su olfato goleador sigue intacto y que su aventura en el fútbol italiano está lejos de ser un retiro dorado.

Un veterano imparable en la Serie A

El delantero inglés, que ya cuenta con 38 años, volvió a ser protagonista en la victoria del Cremonese por 1-3 ante el Bologna, firmando un doblete que hundió la condición de invicto del equipo local en el estadio Renato Dall’Ara. Con estos tantos, Vardy eleva a cuatro su cuenta goleadora en la presente temporada, consolidándose como una figura indispensable en la lucha del conjunto dirigido por Davide Nicola por alejarse de la zona comprometida.

Los primeros minutos fueron de dominio absoluto del Bologna, obligando al Cremonese a resistir con intensidad y a confiar en las intervenciones de Emil Audero, quien evitó un gol temprano de Santiago Castro. Sin embargo, el guion cambió cuando Matteo Bianchetti filtró un pase magistral para Martín Payero, que definió con sangre fría para abrir el marcador.

La reacción del Cremonese y el sello de Vardy

Ese primer gol actuó como un impulso anímico para los visitantes. Apenas unos minutos después, Vardy explotó su inconfundible velocidad y lectura de juego: se desmarcó con elegancia, habilitó a Bonazzoli y finalizó la jugada con un remate raso entre las piernas de Ravaglia. Ese 0-2 silenció al estadio y reforzó la confianza del Cremonese.

El Bologna encontró algo de aire gracias al penal convertido por Riccardo Orsolini, que ya suma seis goles en la competición. Sin embargo, la ilusión local duró poco.

Golpe definitivo y control del partido

Recién iniciada la segunda mitad, Vardy volvió a aparecer. Con un movimiento quirúrgico hacia el primer palo, conectó un envío de Tommaso Barbieri para firmar su doblete, demostrando que su instinto goleador sigue siendo letal. Incluso estuvo a punto de completar un hat-trick, pero su disparo pasó rozando el poste.

El Bologna intentó reaccionar con insistencia —acumuló cerca de treinta remates—, pero entre los palos y la falta de puntería terminó frustrado. La ocasión más clara cayó en los pies de Terracciano, quien incomprensiblemente envió el balón por encima del travesaño a portería vacía.

Un triunfo que da oxígeno al Cremonese

Con este triunfo, el Cremonese asciende al puesto 11 con 17 puntos, alejándose siete unidades del descenso. El Bologna, en cambio, se mantiene sexto con 24 puntos, perdiendo terreno respecto al líder, el Milan.

La próxima jornada medirá al Bologna ante la Lazio, mientras que el Cremonese recibirá al Lecce, con un Vardy decidido a seguir desafiando el tiempo.