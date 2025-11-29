Así queda la clasificación de la Serie A tras la victoria de la Juventus y el Milan en la jornada 13

La jornada 13 de la Serie A dejó remontadas, sorpresas y a la Juventus y al Como consolidando su lucha por los puestos europeos. El Milan se puso líder a falta del encuentro que tiene que disputar la Roma

La Juventus logró un triunfo agónico por 2-1 ante el Cagliari, gracias a la actuación estelar de Kenan Yildiz, que marcó los dos goles que dieron la vuelta al marcador. El conjunto de Luciano Spalletti, que venía de dos empates consecutivos en la Serie A, se mantiene cerca de la lucha por plazas europeas, a solo un punto del sorprendente Como de Cesc Fàbregas.

Los resultados de la jornada 13 en la Serie A

Cagliari golpea primero

El inicio del partido fue complicado para la Juve, con un juego apagado y previsible. El lateral Filip Kostic sufrió la superioridad de Marco Palestra, quien robó el balón y asistió a Sebastiano Esposito, adelantando al Cagliari en el minuto 26. La sorpresa puso en alerta a los locales y activó la reacción de la Juventus.

Yildiz empata y asegura la remontada

Solo un minuto después del gol rival, Kenan Yildiz, de 20 años, igualó para los bianconeri tras aprovechar un rebote en el área tras un disparo de Khéphren Thuram. La Juventus tuvo un nuevo contratiempo cuando Dusan Vlahovic tuvo que retirarse entre lágrimas por lesión, dejando su lugar a Jonathan David. Sin embargo, Yildiz volvió a aparecer antes del descanso, recibiendo un pase de Pierre Kalulu y definiendo con precisión para colocar el 2-1, su cuarto gol en la Serie A.

Tras el descanso, la Juventus mostró más intensidad, destacando Francisco Conceiçao junto a Yildiz, quienes lideraron la ofensiva del equipo. El portero Mattia Perin, titular por primera vez en lugar de Michele Di Gregorio, mantuvo el arco seguro con intervenciones clave, evitando que Cagliari equilibrara el partido.

El conjunto sardo continúa en la 14ª posición, sumando su novena jornada consecutiva sin victorias, y solo tiene un punto de ventaja sobre los puestos de descenso tras la victoria del Genoa sobre el colista Verona.

El Como de Cesc Fàbregas sigue sorprendiendo

En otra historia de la Serie A, el Como 1907 venció al Sassuolo por 2-0, alcanzando a Inter y Bolonia en la lucha por los puestos altos con 24 puntos. Nico Paz, elegido MVP del partido, dio la quinta asistencia de la temporada para que Alberto Moreno anotara el segundo gol. El equipo de Cesc Fàbregas ha mostrado un control absoluto del balón y capacidad ofensiva, consolidándose como una de las revelaciones de la temporada.

Golazos y espectáculo en Sinigaglia

El primer tanto del Como llegó tras una combinación entre Alberto Moreno y Máximo Perrone, asistiendo a Anastasios Douvikas. Antes del descanso, Nico Paz estuvo cerca de marcar con una chilena espectacular, y en la segunda mitad volvió a asistir para el segundo gol. Sassuolo intentó reaccionar, con ocasiones de Tarik Muharemovic, Josh Doig y Cristian Volpato, pero el Como supo administrar su ventaja y celebrar un triunfo histórico junto a su afición.

El Milan se sube al liderato, con polémica y esperando a la Roma

Milan redujo este sábado la efusividad del Lazio (1-0) con una victoria solidaria, trabajada y personificada en el tanto decisivo del luso Rafael Leao y en la decisión del colegiado de no pitar penalti en el minuto 100 de partido, pese a que el VAR le pidió que revisara la jugada, lo que coloca al Milan virtualmente líder a la espera de lo que suceda en el partido de la jornada que enfrenta a Roma y Nápoles en la capital italiana.

Así queda la clasificación de la Serie A