La afición del Arsenal se entrega con Zubimendi y le dedican una canción

La afición del Arsenal ya tiene a Zubimendi como nuevo ídolo, el ex de la Real Sociedad ya es el jugador de campo con más minutos de los gunners y su los aficionados le han dedicado la mítica canción navideña de 'Wham! 'Last Christmas'

Como era muy previsible para los aficionados al fútbol, el fichaje de Martin Zubimendi por el Arsenal ha sido un éxito. El mediocentro sigue demostrando si valía en uno de los equipos más en forma del mundo. Su rendimiento y su progresión de futuro lo hacen a día de hoy un jugador indiscutible en los esquemas de su técnico, Mikel Arteta. De su gran momento de forma se ha hecho eco la hinchada de su equipo que le ha mostrado todo el cariño posible a través de una canción navideña muy emotiva.

El Arsenal sigue implacable

Lo cierto es que el jugador, a pocos meses de su llegada, ya es un ídolo entre la afición. El jugador no deja de demostrar su importancia, al igual que a las órdenes de Luis de la Fuente en la selección española o como hiciera anteriormente en la Real Sociedad.

Esta muestra de afecto por parte de los aficionados gunners se ha vuelto a ver de forma muy diferente en el pasado encuentro de Champions League frente al Brujas en un partido en el que los de Londres salieron victoriosos frente al Brujas. Con respecto a la máxima competición continental, el Arsenal comanda la liga y tiene hecho prácticamente su pase a la siguiente ronda. A día de hoy llevan 18 de los 18 puntos que se han disputado.

La muestra de cariño de la afición hacia Zubimendi

La canción es una de las más conocidas popularmente por todo el mundo y se trata de la versión personalizada de 'Last Christmas', mítico tema de Wham! que suele reproducirse sin medida en todas las navidades.

Dentro del entorno del equipo londinense han decidido versionarla con la siguiente letra: "La Navidad pasada te di mi corazón. Pero al día siguiente lo regalaste. Este año, para ahorrarme lágrimas, se lo daré a Zubimendi". Esta es la traducción especial hacia el destacado mediocentro. Los aficionados desplazados al estadio belga en la pasada jornada de Champions se lo cantaron a capela al donostiarra dando botes en la holgada victoria de su equipo. También se pudo escuchar durante el encuentro, desde la grada.

Zubimendi, el jugador más usado

A medida que avanzan los años, el jugador mejora su rendimiento y más con su salto a un equipo que se sitúa un escalón por encima de la Real Sociedad. Arteta ha demostrado ser un gran valedor de él ya que es el futbolista de campo más usado con un total de 1.699 minutos, 40 por encima de Declan Rice.