Ultimatum con Salah: Arne Slot hablará con el egipcio y habrá decisión final

Arne Slot se reunirá con Mohamed Salah antes del partido contra Brighton para decidir si el delantero egipcio formará parte de la convocatoria

El entrenador del Liverpool, Arne Slot, confirmó este viernes que mantendrá una conversación con Mohamed Salah, quien ha mostrado su insatisfacción con el tiempo de juego, antes de decidir si formará parte de la convocatoria para el partido de Premier League frente al Brighton, programado para mañana sábado en Anfield. “Hoy hablaré con Mo y la decisión de mañana dependerá de esa charla”, explicó Slot en la rueda de prensa previa al partido.

Tensiones tras los últimos partidos

La situación surge tras los recientes encuentros donde Salah quedó fuera del once titular, incluyendo el empate contra el Sunderland (1-1) y el partido de Champions League ante el Inter de Milán, en el que el Liverpool se impuso 1-0 gracias a un penalti de Dominik Szoboszlai. El egipcio también expresó su molestia tras permanecer en el banquillo en el empate 3-3 frente al Leeds, completando tres partidos consecutivos sin iniciar como titular.

Slot aseguró que cualquier conversación sobre Salah debe hacerse directamente con el jugador y no en ruedas de prensa: “La próxima vez que hable de Mo, será con él y no aquí. Pueden preguntar, pero no hay nada más que añadir”.

El partido contra Brighton y la preparación para la AFCON

El enfrentamiento frente al Brighton & Hove Albion, correspondiente a la jornada 16, cobra especial relevancia, ya que Salah planea incorporarse a la selección egipcia para la Copa Africana de Naciones (AFCON) en Marruecos, que se disputará del 21 de diciembre al 18 de enero. El delantero aseguró que disfrutará del partido de todos modos, aunque no esté en el once inicial, y lo ve como su despedida antes del torneo continental.

La ausencia de Salah frente al Inter de Milán fue fruto de una decisión conjunta del club, liderada por Richard Hughes y el grupo propietario FSG, en coordinación con Arne Slot, quien confirmó que estas decisiones forman parte de su responsabilidad sobre la alineación y la convocatoria.

Importancia deportiva de Salah

Más allá de las tensiones, Slot admitió la relevancia de Salah para el equipo, especialmente con varias bajas ofensivas: “Alex Isak también recibió un golpe y veremos si puede jugar mañana. Mo es un jugador importante para nosotros en estos partidos”. Desde que el egipcio pasó al banquillo, el Liverpool mantiene su invicto con dos victorias y dos empates, demostrando su solidez defensiva y capacidad para generar ocasiones pese a las ausencias.

Slot fue contundente sobre la posibilidad de que Salah permanezca en Anfield: “No tengo ninguna razón para no querer que se quede. Este club ha ganado mucho con él”. La decisión final se conocerá tras la charla de este viernes, marcando un momento clave en la relación entre el técnico holandés y su estrella egipcia.