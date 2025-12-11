La vuelta de Gabriel Jesus ya es una realidad

Gabriel Jesus vuelve al Arsenal tras casi un año de lesión, reforzando la delantera para el cuadro inglés

El Arsenal ha dado un impulso importante a su plantilla al reincorporar a Gabriel Jesus a la lista de la Champions League, un movimiento que llega justo cuando el delantero brasileño acelera su retorno tras casi un año apartado por lesión.

Un regreso esperado tras 11 meses de baja

El atacante no disputaba un minuto con los gunners desde el pasado mes de enero, cuando sufrió una lesión de rodilla en un encuentro de la FA Cup contra el Manchester United. Su ausencia prolongada obligó a Mikel Arteta a improvisar soluciones, utilizando piezas como Mikel Merino en posiciones ofensivas debido a los múltiples contratiempos físicos del equipo.

La vuelta de Jesus se oficializó después de que el club lo inscribiera en la Lista A de la UEFA, ocupando el lugar del joven Max Dowman, lesionado recientemente de un tobillo en un partido del sub-21. Con esta modificación, el brasileño quedó habilitado para participar en el duelo continental disputado en Bélgica.

Arsenal arrasa en Europa pese a las bajas

A pesar de una enfermería llena, el conjunto londinense sumó su sexto triunfo consecutivo en la fase de liga de la Champions tras imponerse por 3-0 al Club Brugge en el Jan Breydelstadion. Dos goles de Noni Madueke y una brillante acción individual de Gabriel Martinelli sellaron una actuación de enorme autoridad del cuadro inglés, que es el único equipo que ha ganado todos sus partidos en la competición.

Arteta viajó a Brujas con siete jugadores lesionados, lo que lo obligó a rotar masivamente. Pero incluso el “equipo B” mostró un nivel sobresaliente, dominando al conjunto belga con solvencia y manteniendo la portería de David Raya imbatida.

Gabriel Jesús vuelve al césped con una ocasión clarísima

Con el partido encarrilado, Arteta decidió dar entrada a Gabriel Jesus, que volvió a vestir la camiseta del Arsenal 332 días después. El delantero se mostró participativo y estuvo a punto de marcar el cuarto tanto con un potente disparo que se estrelló en el larguero.

Su presencia en el campo fue una de las imágenes de la noche. Tras tantos meses de recuperación, su retorno supone un fuerte estímulo anímico y deportivo para el conjunto londinense, especialmente después de las lesiones de Viktor Gyökeres y Kai Havertz, que dejaron al equipo con pocas alternativas en la delantera.

Arteta: “Es un orgullo verlo sonreír otra vez”

El técnico español no ocultó su satisfacción por volver a contar con el brasileño: “Estamos muy felices por él. Ha sido un camino largo y complicado, y verlo volver con esa energía es increíble”, afirmó en rueda de prensa.

Arteta destacó que Jesus aporta un perfil diferente al del resto de delanteros, lo cual amplía las opciones tácticas del equipo. También remarcó la importancia de haber reaccionado a la reciente derrota frente al Aston Villa, recuperando sensaciones positivas de inmediato.

Un Arsenal líder en Premier y en Europa

Con esta victoria, los gunners se mantienen líderes de su grupo en Champions, además de sostenerse en la parte alta de la Premier League. El regreso de Gabriel Jesus llega en un momento clave, justo cuando el calendario comienza a endurecerse y las rotaciones se vuelven esenciales.

El club confirmó que Dowman no podrá competir en torneos UEFA hasta febrero, lo que refuerza aún más la necesidad de contar con el brasileño en plenitud.