Xavi Simons coge galones: MVP para solventar dudas en el Tottenham

Xavi Simons brilló en el triunfo del Tottenham sobre Slavia Praga, anotando un penalti decisivo y consolidándose como una de las figuras del equipo en Champions League

El Tottenham Hotspur firmó una victoria clave por 3-0 ante el Slavia Praga, un resultado que impulsa al conjunto londinense en su lucha por entrar en los ocho mejores de la fase liga de la Champions League.

Un triunfo que confirma sensaciones

El equipo dirigido por Thomas Frank afrontó el compromiso con una estructura clara y un ritmo sostenido que les permitió controlar el partido sin necesidad de forzar al máximo. Desde los minutos iniciales, los Spurs mostraron una propuesta firme basada en la posesión, circulación rápida y una presión alta que incomodó al cuadro checo.

A pesar de que el Slavia sorprendió con un inicio valiente, el Tottenham no tardó en imponer su calidad. Apenas al minuto 40 segundos, Richarlison estuvo cerca de abrir el marcador tras un centro de Wilson Odobert, pero la espectacular intervención del portero Jindřich Staněk mantuvo el empate. Sería solo la primera de muchas atajadas del guardameta visitante.

Homenaje a Son y dominio local

La noche también estuvo marcada por el emotivo homenaje a Heung-min Son, quien regresó al Tottenham Hotspur Stadium para recibir el reconocimiento del club tras su inolvidable etapa de diez años. La afición respondió con una ovación atronadora antes del inicio del encuentro.

Pocos minutos después, llegó el primer golpe de los Spurs. En el minuto 26, un tiro de esquina lanzado por Pedro Porro fue cabeceado por Cristian Romero, generando un desvío desafortunado en David Zima que terminó en autogol. Ese 1-0 reflejó la insistencia del Tottenham y la presión generada en cada balón parado.

Segunda parte: dos penaltis y sentencia

Tras el descanso, el Tottenham aceleró el ritmo y encontró más espacios. Una irrupción de Pedro Porro dentro del área terminó con el español derribado por Youssoupha Sanyang, provocando el primer penalti de la noche. Mohammed Kudus, con gran tranquilidad, ejecutó con un disparo centrado para poner el 2-0.

El Slavia, pese a sus limitaciones, siguió compitiendo y obligó a Guglielmo Vicario a realizar intervenciones importantes. Sin embargo, la superioridad física y técnica del conjunto inglés terminó imponiéndose.

El 3-0 definitivo llegó tras otra acción individual en el área. Xavi Simons, figura destacada del partido, fue derribado por Ogbu Iboh, y él mismo transformó el penalti con un disparo ajustado. El holandés volvió a ser determinante, consolidándose como una de las piezas más influyentes del presente proyecto.

Un Slavia combativo y un Tottenham cada vez más sólido

Aunque el resultado pueda sugerir lo contrario, el Slavia Praga ofreció resistencia, generó ocasiones peligrosas y obligó al Tottenham a mantener la concentración. Sin embargo, la falta de eficacia en los últimos metros y las grandes intervenciones de Vicario marcaron la diferencia.

En contraste, los Spurs exhibieron un ataque dinámico encabezado por Richarlison, Kudus y Simons, además del impacto de futbolistas como Mathys Tel y Pape Matar Sarr desde el banquillo.

Un paso firme hacia el objetivo europeo

Con esta victoria, el Tottenham alcanza los 11 puntos y se mantiene en la pelea por asegurar un lugar directo en los octavos de final. El rendimiento del equipo, unido al creciente protagonismo de sus jóvenes talentos, deja claro que el proyecto de Thomas Frank avanza con paso seguro.