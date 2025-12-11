El Aston Villa apuesta por Alysson: la nueva joya brasileña elegida por Emery

La nueva apuesta de Unai Emery apunta a revolucionar el futuro del Aston Villa con la llegada del joven talento brasileño Alysson

El Grêmio se prepara para concretar su primera gran venta bajo la nueva directiva, en una operación que podría marcar un antes y un después para el club gaúcho. El joven atacante Alysson, una de las mayores promesas del fútbol brasileño, se encuentra en negociaciones avanzadas para dar el salto al Aston Villa, actual tercero de la Premier League. Según fuentes cercanas a la operación, solo restan detalles mínimos para que el acuerdo sea oficial.

Un fichaje estratégico para los ‘Villans’

El interés del conjunto inglés no es reciente. Desde el mes de noviembre, ojeadores del Aston Villa han seguido muy de cerca el rendimiento de Alysson Edward, cuya irrupción en Brasil ha despertado el interés de varios clubes europeos. La entidad británica ha llegado finalmente a un entendimiento para cerrar su incorporación por una cifra cercana a los 10 millones de euros fijos, más 2,5 millones en variables, alcanzando un total aproximado de 12,5 millones de euros.

Grêmio obtendrá alrededor del 90 % del monto garantizado, mientras que el propio futbolista habría renunciado a parte de sus derechos económicos para acelerar la transferencia. El club de Porto Alegre, necesitado de ingresos tras un período de inestabilidad financiera, ve en esta operación una oportunidad clave para equilibrar sus cuentas de cara al próximo año.

El impacto de la nueva directiva en Grêmio

La reciente llegada de Odorico Roman a la presidencia ha facilitado las conversaciones. El nuevo equipo directivo busca reorganizar el proyecto deportivo y, para ello, considera imprescindible generar liquidez mediante la venta de talentos emergentes. Alysson, con solo 19 años, encaja en ese perfil: una figura en plena proyección, con margen de mejora y altas probabilidades de revalorización.

En su primera temporada en la élite del fútbol brasileño, el extremo derecho dejó destellos de su potencial. Con Mano Menezes como principal impulsor, registró dos goles y tres asistencias en 39 partidos. Aunque las cifras no reflejan su verdadero techo, sus cualidades técnicas y su capacidad para desequilibrar llamaron la atención de varios clubes europeos.

El proyecto deportivo del Aston Villa

El Aston Villa, decidido a fortalecer su estructura deportiva a largo plazo, considera al joven brasileño una inversión estratégica. Zurdo, de 1.84 metros y con una notable habilidad en el uno contra uno, Alysson llega para competir en un equipo que se caracteriza por su apuesta por el talento joven y su creciente ambición en la Premier.

El club inglés planea ofrecerle un contrato por cinco años y medio, convencido de que podrá adaptarse con rapidez al ritmo del fútbol británico. Además, la operación incluye una serie de bonificaciones por objetivos, lo que podría elevar el valor final del traspaso.

Un anuncio inminente

Mientras se ultiman los detalles, se espera que el futbolista viaje en los próximos días a Inglaterra para completar las pruebas médicas y formalizar su incorporación. El comunicado oficial podría producirse antes de la apertura del mercado invernal.

Con este movimiento, el Aston Villa continúa ampliando su red de captación en Sudamérica, siguiendo la línea de otros clubes ingleses que han encontrado en Brasil un semillero inagotable de talento.