Rice se rinde a Zubimendi: “Todo es más fácil con Zubimendi en el mediocampo”

Declan Rice asegura que jugar con Martin Zubimendi ha facilitado todo en el Arsenal, destacando su influencia en la Champions League

El centrocampista inglés Declan Rice no ha escatimado elogios hacia Martin Zubimendi, una de las incorporaciones más destacadas del Arsenal en el pasado mercado estival. Tras la importante victoria ante el Bayern Múnich en la Champions League, Rice dejó claro que la presencia del internacional español ha transformado tanto su propio rendimiento como el funcionamiento global del equipo.

Zubimendi, la pieza que libera a Rice

El futbolista británico firmó una actuación sobresaliente en el duelo europeo del miércoles por la noche, un encuentro en el que Zubimendi volvió a exhibir las razones de su fichaje. Actuando como mediocentro posicional, el exjugador de la Real Sociedad ofreció equilibrio, salida limpia y continuidad en el juego, permitiendo a Rice adoptar un rol más dinámico y con mayor libertad para romper líneas.

“Todo es más sencillo con él en el campo”, comentó Rice después del partido. “Nos entendimos desde el primer entrenamiento de pretemporada y desde entonces no hemos dejado de crecer juntos. Es un tipo fantástico y un jugador increíble”.

La influencia del “seis” español

Rice no dudó en remarcar la importancia de contar con un perfil tan característico como el de Zubimendi: “Es el número 6 de España, y ya sabemos lo que eso significa. Maneja el primer pase, gira con naturalidad y encuentra espacios con una facilidad tremenda. Nos da seguridad constante”.

El impacto del mediocentro no se limitó a la organización. Fue crucial en la jugada que acabó generando el córner del primer gol del Arsenal, cabeceado por Jurrien Timber. Aunque el Bayern logró empatar momentáneamente por medio de Lennart Karl, fue en la segunda parte cuando la dupla Rice–Zubimendi se adueñó completamente del encuentro.

Un dominio total en la segunda mitad

El control exhibido por ambos mediocampistas permitió al conjunto de Mikel Arteta inclinar el campo y someter al equipo de Vincent Kompany. Ese dominio desembocó en los tantos de Noni Madueke y Gabriel Martinelli, que certificaron un triunfo importante para los londinenses.

A pesar de no participar directamente en los goles, Rice fue elegido mejor jugador del partido, algo que varios analistas atribuyeron en gran parte al trabajo invisible —pero decisivo— de Zubimendi. El exdefensa Martin Keown fue uno de los que subrayó la influencia del español en el rendimiento del inglés.

Un pequeño susto para Arteta

La nota negativa de la noche fue la lesión de Leandro Trossard, quien tuvo que retirarse prematuramente por unas molestias en el gemelo. El belga se marchó directamente al vestuario, generando preocupación en el cuerpo técnico.

Con un duelo clave ante el Chelsea este fin de semana, Arteta espera recuperar al atacante, aunque el regreso reciente de Martinelli y Madueke da algo de margen para gestionar la situación.