Jornada 16 de la Premier League 2025-26 | Partidos, horarios y dónde ver en TV la liga inglesa en vivo online

El Liverpool vuelve este sábado a Anfield con una sensación poco habitual en la Premier League durante las últimas semanas: la idea de tener por fin un rumbo claro.

Un Liverpool que necesita continuidad

La reciente victoria por 0–1 frente al Inter de Milán no solo representó un golpe de autoridad en la Champions League, sino también un recordatorio de lo que este equipo puede ser cuando combina disciplina defensiva, cohesión colectiva y orden táctico. No fue exactamente una resurrección, pero sí la primera vez en mucho tiempo que los de Klopp transmitieron la impresión de poder sincronizar ambición y efectividad.

La gran incógnita es si este paso adelante supone el inicio de una recuperación real o si volverá a ser un espejismo, como otros tramos irregulares de la temporada. El rendimiento liguero ha sido inestable, con actuaciones muy alejadas del nivel que llevó al club a coronarse campeón el pasado curso. El compromiso liguero de este sábado será, por tanto, un examen más revelador que la cita del miércoles.

El desafío de Brighton y las dudas en Anfield

El Brighton llega sin presión, con confianza y ese estilo atrevido que tantos problemas suele generar a equipos grandes. En cambio, el Liverpool continúa arrastrando las heridas de la dura caída ante el Nottingham Forest y el desmoronamiento frente al PSV. Los recientes empates ante Leeds y Sunderland tampoco ayudan a calmar el ambiente, mientras que los rumores sobre un posible relevo en el banquillo empiezan a cobrar fuerza.

Chelsea, en caída libre; Everton, en plena escalada

Mientras en Anfield se busca estabilidad, el Chelsea vive inmerso en una dinámica preocupante. Tras su contundente 3-0 frente al Barcelona en la Champions, el equipo se vino abajo y no ha logrado ganar en ninguna competición desde entonces. La derrota ante la Atalanta (2-1) aumentó las dudas, y el reciente 0-0 contra el Bournemouth evidenció la falta de ideas. De pelear por el título han pasado a caer fuera de los puestos europeos.

Todo lo contrario ocurre con el Everton, que llega reforzado tras su convincente 3-0 ante el Nottingham Forest. Con cuatro victorias en los últimos cinco encuentros, los de David Moyes se han colocado a solo dos puntos de la zona Champions. El historial reciente muestra un equilibrio llamativo: cuatro triunfos del Chelsea en los últimos diez duelos, tres empates y tres victorias del Everton. Eso sí, los ‘blues’ mantienen su invicto en Stamford Bridge ante los ‘toffees’ desde 1994.

Arsenal quiere resistir la presión del City

El Arsenal, líder desde las primeras jornadas, ha comenzado a sentir el aliento del Manchester City en la nuca. La derrota ante el Aston Villa encendió las alarmas, especialmente porque enfrente espera el colista, unos Wolves que aún no saben lo que es ganar esta temporada. Los de Arteta necesitan reaccionar para no ceder terreno en la cima.

Manchester City, en plena forma y con objetivos claros

Por su parte, el Manchester City afronta la jornada en un estado de forma sobresaliente. Situado a solo dos puntos del Arsenal, cuarto en la fase liguera de Champions y clasificado para la tercera ronda de la FA Cup, el equipo de Guardiola visita al Crystal Palace, una de las revelaciones del torneo con 26 puntos. Un triunfo permitiría a los ‘citizens’ seguir presionando al máximo en la lucha por el liderato.

