Schweinsteiger, ex del Bayern Múnich, pide a Stiller: "Me encantaría, sería espectacular"

El histórico mediocentro alemán señala a Stiller como refuerzo ideal y anima al Bayern a apostar por su regreso

Bastian Schweinsteiger quiere ver a Angelo Stiller vistiendo de nuevo la camiseta del Bayern. La leyenda del club aprovechó una aparición pública para elogiar al mediocentro del Stuttgart, al que considera un futbolista “muy interesante” y un candidato perfecto para reforzar la plantilla del vigente campeón alemán. Sus palabras han reabierto un debate: ¿debe el Bayern repescar a uno de los talentos que dejó escapar?

Stiller, el canterano que salió para crecer en la Bundesliga

Angelo Stiller conoce la casa bávara. Formado en las categorías inferiores del Bayern, no logró consolidarse en el primer equipo y salió rumbo al Hoffenheim, donde acumuló 52 partidos, cuatro goles y tres asistencias actuando como mediocentro defensivo. Su rendimiento llamó la atención de un Stuttgart que apostó por él como motor del equipo, rol que el alemán ha asumido con naturalidad.

Los números respaldan su evolución. En 99 encuentros suma seis goles y 22 asistencias, además de un título reciente: la DFB-Pokal conquistada la pasada temporada en Berlín. En Alemania se le considera uno de los centrocampistas más completos de su generación, con lectura táctica, precisión en largo y capacidad para dirigir el ritmo del juego.

De ahí el interés de varios gigantes europeos, entre ellos el Manchester United, que lo tiene en cartera para reforzar su pivote en 2026. Su cláusula de 35 millones convierte a Stiller en una oportunidad de mercado muy apetecible.

Durante un evento de la Kings League en Alemania, Schweinsteiger fue preguntado por Stiller… y no dudó: “Angelo es un jugador muy interesante. Me encantaría verlo de vuelta en el FC Bayern. Sería un regreso espectacular”. Sus palabras han tenido eco inmediato, especialmente en un club donde se valora retomar el desarrollo de talentos formados en casa.

El Bayern, que avanza invicto esta temporada pese a las lesiones de Musiala o Alphonso Davies, trabaja ya en su planificación futura. Lleva meses insistiendo en reforzar posiciones clave, especialmente el mediocentro, donde los minutos de Kimmich y Goretzka han sido tema de debate. La recomendación pública de Schweinsteiger añade presión a una directiva que estudia opciones para rejuvenecer la sala de máquinas.

Bayern o Premier: Stiller entra en duda

Con el United siguiendo sus pasos y con Schweinsteiger “bendiciendo” su regreso a Múnich, Stiller entra en el radar de los grandes a la espera de que llegue el verano de 2026.

El Bayern aún no ha movido ficha, pero la voz de una leyenda como Schweinsteiger nunca es una opinión más. Y el mensaje es claro: quiere que Stiller vuelva a casa.