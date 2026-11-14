José Antonio Rueda recibe la Medalla de la Provincia en un emotivo acto acompañado de su familia

El piloto de motociclismo ha recibido este importante reconocimiento debido a sus logros que hacen elevar a la provincia sevillana a la cumbre del deporte mundial

El campeón del mundo de motociclismo de la categoría de Moto3, José Antonio Rueda, ha recibido hoy la Medalla de Oro de la Provincia de manos del presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández. Se trata de un reconocimiento a la trayectoria de este joven piloto palaciego, entregado durante un acto conducido por la periodista especializada en motor Natacha Alfageme, con la asistencia de representantes de todos los grupos políticos de la Corporación provincial; el alcalde de Los Palacios y Villafranca, Juan Manuel Valle; la familia del piloto; niños y profesores del colegio donde cursó sus estudios, en su pedanía palaciega natal de Los Chapatales, y autoridades deportivas.

La Diputación otorga este galardón con motivo del Día de la Provincia a aquellas personalidades sevillanas o residentes en la provincia que representan la "marca Sevilla" y se convierten en referentes de opinión pública en diferentes ámbitos de la cultura, la ciencia, la educación, la empresa o el deporte. Es un acto de celebración del talento sevillano, al que Rueda no pudo asistir el pasado mes de mayo debido a sus compromisos mundialistas, ya que se encontraba compitiendo en el Gran Premio de Mugello, en Italia.

La jornada de hoy ha sido emotiva para el primer campeón del mundo andaluz de Moto3, título que alcanzó durante la temporada 2025, con apenas veinte años. El acto se inició con la felicitación en vídeo de dos compañeros de la parrilla de la categoría intermedia: el murciano Álvaro Carpe y el también sevillano —nazareno, por más señas— Dani Muñoz. En sus agradecimientos, José Antonio Rueda no ha olvidado evocar a su abuela Joaquina, que le regaló de niño su primera motocicleta —"gracias a ella estoy hoy aquí"—, ni reivindicar sus raíces.

"Siempre es muy bonito recibir un premio, pero que te lo den en tu tierra lo hace todavía más especial. Por muchos países que visite y por muchos títulos que consiga, nunca voy a olvidar de dónde vengo. Siempre he sentido el cariño de mi gente y ojalá podamos seguir compartiendo muchas alegrías", ha dicho Rueda, que también ha tenido palabras muy especiales para su familia y para su hermano Gustavo, que le acompaña por todos los circuitos del calendario. "Han sido los que más me han apoyado en los momentos difíciles y en los de alegría. Sin ellos y sin toda la gente que me ha ayudado en el camino, no habría sido posible".

"Sevilla es la ciudad más bonita que puede existir, me encanta vivir aquí y compartirlo", ha dicho Rueda, quien ha asegurado que sigue "sintiendo hambre de triunfos" en su nueva etapa en la categoría de Moto2. "Siempre había soñado llegar a lo más alto del motociclismo. Ahora que parte de mis sueños los he logrado, tengo otros y la misma ilusión que cuando empecé".

Un galardón unánime de los representantes de la provincia

Javier Fernández ha glosado los éxitos deportivos que han llevado a la Diputación a otorgarle la máxima distinción de la provincia a José Antonio Rueda, destacando la unanimidad de todos los grupos políticos representados en la Corporación provincial en la concesión del reconocimiento.

"Contigo, José Antonio, se demuestra claramente que cuando se los sueños se sueñan fuerte, se acaban cumpliendo, que hay que soñar fuerte y tener muchas ganas para seguir cumpliendo sueños. Esta temporada, en Moto2, la tomamos de aprendizaje, pero que vayan temblando todos los pilotos, que vamos a por el campeonato también de Moto2 para la temporada que viene".

Fernández ha hecho hincapié en el orgullo de los sevillanos "por un gran embajador, que lleva siempre el nombre de Los Chapatales en la boca" y le ha pedido a Rueda que no olvide sus orígenes ni a la provincia de Sevilla durante su trayectoria. "Porque los de aquí, cuando vemos a alguno de los nuestros que triunfa, no te quepa la menor duda de que sentimos ese triunfo como nuestro".