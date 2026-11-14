El extremo donostiarra ha sido operado con éxito de su grave lesión en el isquiotibial derecho y afronta una recuperación que podría prolongarse entre cinco y seis meses, por lo que se perderá casi todo lo que resta de temporada

Todos con Barrenetxea: visita de sus compañeros de Selección y emotivo guiño de Kubo / RFEF

Ander Barrenetxea ya ha pasado por el quirófano y ha comenzado una de las etapas más complicadas de su carrera. El futbolista de la Real Sociedad fue operado este viernes en el Hospital Vithas Madrid Aravaca de la lesión en la musculatura isquiosural del muslo derecho que sufrió el pasado domingo ante el Rayo Vallecano.

La intervención se desarrolló con éxito, pero solo es el primer paso de un largo proceso de recuperación: el plazo estimado ronda los cinco o seis meses.

Barrenetxea acompañado por Zubimendi, Merino y Oyarzabal en la habitación del hospital. / RFEF

En estas primeros horas, el extremo ha recibido el cariño de sus compañeros ﻿y también de la selección española. Este sábado, Mikel Oyarzabal, Mikel Merino y Martin Zubimendi aprovecharon un paréntesis en la concentración de Luis de la Fuente para desplazarse hasta la clínica madrileña y visitar al futbolista.

Los tres, formados en la cantera 'txuri urdin', estuvieron acompañados por el segundo entrenador de la 'Roja', Juanjo González, y el director deportivo de la RFEF, Aitor Karanka, además de otros miembros del cuerpo técnico. "Es un orgullo que vengan a visitarte. Son compañeros y amigos que he hecho durante estos años. Y agradecer también al cuerpo técnico por acercarse y preocuparse. Muy feliz para poder iniciar esta recuperación", ﻿expresó Barrenetxea en un vídeo difundido por la Federación.

Kubo también se acuerda de Barrenetxea con un gol ante Brasil

El apoyo al futbolista donostiarra no se quedó en Madrid. A miles de kilómetros, Take Kubo también quiso tener un detalle con su compañero de equipo. El japonés abrió el marcador en la sorprendente victoria de su selección ante Brasil (3-2) y celebró el tanto mostrando un mensaje dedicado al extremo: "Mucho ánimo BARRE!!".

Este precioso gesto refleja el vínculo que se ha creado entre ambos jugadores﻿, dos compañeros de vestuario que tendrán que esperar para volver a coincidir sobre el terreno de juego una vez superada la lesión.

Cinco o seis meses de baja y un antecedente preocupante

Esta grave lesión ha llegado en el peor momento para Barrenetxea. El pasado domingo, ante el Rayo Vallecano, había sido decisivo al asistir a Orri Óskarsson en el único gol del encuentro. Sin embargo, apenas un minuto después, se lastimó al estirar la pierna para controlar un balón. Tuvo que abandonar Anoeta entre lágrimas y las pruebas posteriores confirmaron la gravedad de la dolencia.

Ander Bsrrenetxea abandona el campo entre lágrimas. / Imago

La intervención fue realizada por el especialista Lasse Lempainen, del equipo médico de Ripoll Medical Group. Ahora, el futbolista afronta un proceso que, según las estimaciones iniciales, podría mantenerlo alejado de los terrenos de juego durante cinco o seis meses. La Real Sociedad no quiere correr riesgos y priorizará que complete la recuperación sin precipitar su regreso.

Además, no es la primera vez que Barrenetxea tiene que pasar por el quirófano por un problema en los isquiotibiales. En 2022 sufrió una lesión en la musculatura posterior del muslo izquierdo que también le obligó a permanecer varios meses de baja. Esta vez la dolencia afecta a la pierna derecha y amenaza con dejarle sin buena parte de la temporada.

Con 24 años, el extremo se encontraba en un gran momento y acababa de recibir la llamada de Luis de la Fuente para los compromisos ante República Checa e Inglaterra. Su lesión le impidió incorporarse a la concentración, después de haber debutado con la absoluta el pasado 31 de marzo ante Egipto. Ahora, su objetivo pasa por recuperarse por completo y volver cuanto antes.