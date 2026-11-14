Dani Alves y Joana Sanz ponen fin a su matrimonio: "Basta, esto se acaba aquí"

El exfutbolista y la modelo habrían iniciado los trámites de divorcio después de nueve años juntos y una hija en común; la nueva vida espiritual del brasileño y la distancia familiar estarían detrás de una decisión que llega poco más de un año después de su reconciliación y del nacimiento de su pequeña

La turbulenta historia de Dani Alves y Joana Sanz atraviesa uno de sus capítulos más delicados y, esta vez, todo apunta a que podría ser el último y definitivo. El exfutbolista y la modelo habrían decidido poner punto final a su matrimonio y ya estarían en trámites de divorcio, según la información que ha adelantado el periodista Javi Hoyos en RTVE.

La noticia ha cobrado especial relevancia porque llega después de una larga etapa de dificultades, una reconciliación que parecía haber devuelto la estabilidad a la pareja y el nacimiento de su primera hija en común, en octubre de 2025.

En cuanto a los motivos de la ruptura, la respuesta de la modelo apunta a un factor que ha ido ganando peso en la vida del brasileño durante los últimos meses: su entrega a la religión evangélica. Esta transformación personal del exsevillista habría terminado abriendo una brecha cada vez mayor en la convivencia familiar.

La religión, el motivo que habría terminado separándolos

Dani Alves ha mostrado públicamente en los últimos tiempos una faceta muy diferente a la que se conocía durante su carrera como futbolista. El brasileño ha pasado a compartir mensajes religiosos, reflexiones bíblicas y vídeos en los que ejerce como predicador. Además, estaría desarrollando una actividad como conferenciante de la fe evangélica, con viajes y una gira internacional que le mantendrían alejado de su entorno familiar durante largos periodos.

Ese nuevo rumbo vital no habría sido bien encajado por Joana Sanz, aunque la modelo no cuestionaría las creencias de su todavía marido. La diferencia estaría en la intensidad con la que Alves ha decidido volcarse en la religión y en las consecuencias que, a su juicio, estaría teniendo sobre su matrimonio y su hija. "Entendería que leyese la Biblia, que fuese a misa", explicó Hoyos al trasladar la postura de la modelo.

El problema, según lo que se extrae de la conversación con ella, es la entera dedicación del exjugador a la fe, que habría terminado desplazando la vida familiar a un segundo plano. La propia Joana le habría explicado que esa situación la ha ido alejando de Alves y que ha llegado a sentirse sola en numerosas ocasiones. "Al final ella se siente sola en muchas ocasiones y ha llegado un momento en el que ha dicho: basta, esto se acaba aquí", relató el periodista.

No es una crisis, es un divorcio

La ruptura no obedece a una crisis sentimental, es una decisión tomada. De hecho, la pareja ya está separada y ambos han iniciado los trámites de divorcio. La complicada situación familiar no ha tenido por el momento confirmación pública directa por parte de Dani Alves ni su entorno.

Sin embargo, sí publicó un mensaje de contenido religioso en sus redes sociales después de conocerse la noticia. En una imagen tomada en el interior de un avión, en la que aparece aparentemente leyendo la Biblia, compartió varios pasajes de las Sagradas Escrituras, entre ellos referencias a la Primera Carta a los Corintios y al libro de Jeremías. "Es un tiempo hermoso para que busques al Señor tu Dios con todo tu corazón", escribió el brasileño.

Joana Sanz se limitó a reaccionar en redes sociales agradeciendo el tratamiento de la información de su ruptura con un mensaje especialmente significativo hacia Ja vi Hoyos. "El más respetuoso siempre", acompañado de un corazón blanco. Hoyos le respondió con unas palabras de apoyo: "Mucha fuerza", junto a un corazón rojo.

De su boda en Ibiza a una relación marcada por las crisis

La historia de amor entre Dani Alves y Joana Sanz comenzó en 2015. Se conocieron en Barcelona a través de amigos comunes, cuando ella comenzaba a consolidar su carrera como modelo y él atravesaba una de las etapas más exitosas de su trayectoria deportiva. La relación avanzó rápidamente y en abril de 2016 protagonizaron una ceremonia simbólica en París, donde intercambiaron anillos. El enlace oficial llegó en julio de 2017, con una celebración íntima en Ibiza junto a sus familiares y amigos más cercanos.

Joana Sanz y Dani Alves en sus primeros meses de relación. / Imago

Durante años mantuvieron una relación alejada de grandes sobresaltos públicos, hasta que todo cambió en enero de 2023. Alves ingresó en prisión provisional después de ser acusado de una agresión sexual a una joven en una discoteca de Barcelona, por unos hechos denunciados como ocurridos el 30 de diciembre de 2022. El caso provocó un enorme impacto mediático y situó el matrimonio en una situación límite.

En marzo de 2023, Joana anunció públicamente su intención de separarse mediante una carta manuscrita que compartió en Instagram. "Lo amo y lo amaré siempre", escribió entonces, aunque también dejó claro que necesitaba priorizarse y pensar en sí misma después de unos meses especialmente duros. A aquella situación se sumó el fallecimiento de su madre, otro golpe personal que tuvo que afrontar en medio de la exposición mediática que rodeaba al exfutbolista.

Sin embargo, aquella ruptura no fue definitiva. La modelo terminó acercándose de nuevo a Alves y mantuvo su apoyo durante el proceso judicial. En febrero de 2024, el brasileño fue condenado a cuatro años y seis meses de prisión, aunque abandonó la cárcel en libertad provisional tan solo un mes después ﻿tras abonar la fianza fijada por la justicia. Posteriormente, en marzo de 2025, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña revocó la condena y lo absolvió.

Joana Sanz ha sido quien ha confirmado la ruptura comentando una publicación en redes sociales. / Imago

Una hija en común después de años intentando ser padres

La reconciliación dio paso a una nueva etapa familiar. En marzo de 2025, poco después de conocerse la absolución de Alves, Joana anunció que estaba embarazada. Era un momento especialmente esperado por la modelo, que llevaba años intentando ser madre y había atravesado un proceso muy complicado para conseguirlo.

Durante ese camino se sometió a dos tratamientos de fecundación in vitro ﻿y sufrió tres pérdidas gestacionales. También tuvo que pasar por una operación de trompas y recibió un diagnóstico de endometriosis. Ella misma reconoció entonces que habían sido años muy difíciles y una auténtica montaña rusa emocional, pero que afrontaba aquella nueva etapa con una felicidad desbordante.

La pequeña nació en Barcelona el 7 de octubre de 2025 y recibió el nombre de Julieta﻿, a quien sus padres llaman cariñosamente Jujú. Su llegada parecía simbolizar el comienzo de una etapa de estabilidad para la pareja después de todo lo ocurrido desde principios de 2023.

Ahora, poco más de un año después, la relación volvería a estar rota﻿. Si se confirma definitivamente el proceso de divorcio, ambos pondrán fin a un matrimonio de nueve años marcado por las crisis, las segundas oportunidades y una hija en común.