Tensión para la Junta General de Accionistas del Sevilla: "La relación con el club está rota y es penoso"

Carlos Jiménez, presidente de la Federación de Peñas, lamenta que la relación es "inexistente" por iniciativa de la entidad y adelanta movimientos de cara a la asamblea societaria del próximo 10 de diciembre: "Es lastimoso"

Carlos Jiménez, presidente de la Federación de Peñas, lamenta que la relación es "inexistente" por iniciativa de la entidad y adelanta movimientos de cara a la asamblea societaria del próximo 10 de diciembre: "Es lastimoso"

En menos de un mes se celebrará la Junta General de Accionistas del Sevilla, programada para el 10 de diciembre, y llegará con un cisma sin precedentes entre el Consejo de Administración y la Federación de Peñas del Sevilla San Fernando.

No en vano, en el encuentro anual de los peñistas, que se está llevando a cabo en Matalascañas, su presidente, Carlos Jiménez, ha afirmado con rotundidad que "la relación con el club está rota".

"La relación está rota. El presidente, a través de nuestro interlocutor, se encargó de transmitírnoslo y la relación es inexistente. Nosotros le hemos mandado una invitación al Sevilla para este acto, porque entendemos que las instituciones están por encima de las personas. El Sevilla acudirá al acto de los escudos de oro de esta tarde noche, pero con condición", señaló Jiménez en los micrófonos de ESTADIO Deportivo, especificando a quien mandará la institución blanquirroja.

Presencia del club en el evento de las peñas, pero con una condición: "Es lastimoso"

"La verdad es que es lastimoso, penoso, puesto que va a venir Pablo Blanco como embajador del club, que es el que acude últimamente a los actos públicos del club, pero no le dejan ni hablar con nosotros, ni hacer actos públicos, ni entregar escudos, ni dirigirse a los peñistas públicamente. Es lo que tenemos y nosotros, gracias a Dios, creo que estamos en nuestro sitio institucionalmente y ahí está la relación, que por su parte unilateralmente la tienen rota. A ver lo que depara el futuro", apuntó el presidente de la Federación de Peñas, que no ve imposible reconducir la situación.

"Yo entiendo que en la vida todo tiene solución, menos la muerte, pero hay que querer, tiene que haber intenciones por las dos partes, pues las nuestras están. España es un país democrático y la libertad de expresión es una de las máximas, y nadie puede romper las relaciones porque tú le digas que hacen las cosas mal o te parece que hacen las cosas mal. Evidentemente, como te he dicho antes, todo tiene reglas, pero bueno, hay que querer por las dos partes y hay una de las partes que no quiere" explicó.

Movimientos de los pequeños accionistas para la Junta de Accionistas

Así las cosas, aseguró que se están produciendo movimientos entre los pequeños accionistas de cara a la junta General: "Nos estamos moviendo para meter un complemento a la Junta de Accionistas. Se sabrá en los próximos días, porque el plazo no sé si se acaba el lunes o el martes. Justo antes de venirme para acá estuvimos hablando del asunto y los que están en Sevilla, que se han quedado allí, los están moviendo".

Nos estamos moviendo para meter un complemento a la Junta de Accionistas. Se sabrá en los próximos días

En este sentido, "viendo los movimientos que están haciendo los grandes accionistas", considera que la Junta será más tranquila que otras, también por los resultados deportivos, pero igualmente asegura que hay motivos para dar guerra: "Las pérdidas son grandes, son 27,5 millones de euros, y cobrando lo que cobran no se pueden permitir el lujo de perder esas cantidades tan grandísimas de dinero. Tendrán que dar cuenta que para eso se hace la Junta.

Más capítulos en la venta del club

Por otro lado, considera que a la venta del club todavía le quedan capítulos por delante: "Esto no ha terminado. Yo creo que a esto todavía le queda, no un capítulo más, sino varios capítulos más. No sé en qué tiempo, pero bueno, esperemos que después el Sevilla acabe en las mejores manos".