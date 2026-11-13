Edgar Méndez: “De joven me llamaron el Real Madrid, el Barcelona, el Atlético y el Sevilla, pero no tuve dudas. Ahora disfruto en Tailandia y quiero hacer historia aquí”

El delantero canario vive un momento dulce en el Prachuap FC, con el que suma cinco goles en siete jornadas en la Thai League. Tras una larga carrera, se siente satisfecho con el camino que ha recorrido, pero advierte en su entrevista con ESTADIO Deportivo de que aún le queda cuerda para rato, mostrando su felicidad por todo lo que ha encontrado en el país asiático: “Es increíble”

Edgar Méndez sigue disfrutando del fútbol en Tailandia. A sus 36 años, el delantero canario se ha convertido en todo un trotamundos que tuvo que trabajar duro para llegar a la elite, esforzándose en las canteras del Real Madrid, el Real Betis y la UD Almería antes de debutar como profesional en el Tenerife, tras haber pasado también por Atlético Ciudad, Melilla y Real Jaén. Fue con el conjunto almeriense con el que alcanzó la máxima categoría y, tras militar también en el Granada, sus mejores números llegaron con el Alavés. Entre medias vivió dos experiencias en México (Cruz Azul y Necaxa) y tras ello puso rumbo a la India, al Bengaluru FC, antes de recalar hace dos veranos en el Prachuap FC, con el que este curso suma cinco goles y tres asistencias en siete partidos en la Thai League.

Ese puede ser un breve resumen de su larga trayectoria, pero Edgar Méndez aún tiene cuerda para rato. En su entrevista con ESTADIO Deportivo deja patente lo feliz que se encuentra en el país asiático, recuerda sus inicios y deja algunos consejos de mucho valor a los jóvenes que, como él hizo en su día, pelean por hacer realidad un sueño.

- ¿Cómo le va en su segunda temporada en Tailandia y cómo llegó a esta liga?

- Me va super bien, estoy aquí muy contento, muy motivado, porque el año pasado no me dio tiempo de hacer la pretemporada y en este sí estoy trabajando desde el comienzo. Llegué tarde porque estaba en India y allí hubo un problema con la liga. Se retrasó el inicio y hubo un problema con los clubes y la federación. Entonces, a los jugadores que tenían opciones de salir le dieron esa oportunidad sin ningún problema, y fue por eso que llegué a Tailandia. Pero eso hizo que llegase tarde, con la liga ya empezada. Solo jugué 20 partidos de 30 y metí 11 goles en liga y uno en Copa

- La pasada campaña hizo 12 goles y en esta ya lleva cinco. ¿Su reto es superar la cifra del pasado curso?

- La verdad es que sí. Siempre que pueda seguir rindiendo y que las lesiones me respeten, la intención es superar esos 12 tantos. No llevo ni un año y medio aquí y en total llevo ya 17 goles, así que creo que me están saliendo las cosas bastante bien. Tengo el apoyo del entrenador y del presidente, y todos los miembros del club me tienen mucho cariño, igual que yo a ellos. Todo eso hace que la vida, los entrenos y los partidos sean más fáciles. Que te sientas arropado y como un referente, eso ayuda mucho.

- A nivel colectivo, están peleando en la cabeza la tabla. ¿Se sueña con el título?

- Este año el nivel de la liga ha subido bastante. Antes se permitían nueve extranjeros y ahora diez, siete de ellos en el campo, y eso se nota. Los partidos son más difíciles, pero nosotros tenemos la suerte y la ventaja de que ya había una base cuando yo llegué aquí. Hay extranjeros que ya llevan cuatro años y los compañeros tailandeses también llevan algunos mucho tiempo. El club está haciendo las cosas muy bien, de manera muy cauta, en el sentido de que hay pocas salidas y pocas llegadas en cada mercado. Lo que está funcionando bien no lo tocan mucho, y creo que eso es vital para un equipo que quiere crecer.

“Tanto por el fútbol como por la vida, es espectacular estar en Tailandia. Es increíble la felicidad que te da el hecho de ir a entrenar y cada vez que ganamos, nos da tanta alegría que parecemos niños pequeños”

- Cuénteme un poco de la Thai League y cómo son sus aficionados.

El ambiente en los estadios es muy bueno, la gente está volcada. En casa no tenemos una gran capacidad de aficionados, pero los que vienen se sienten, y cuando vas a otros estadios también se palpa el ambiente. En cuanto a fútbol y vida, la verdad que es espectacular estar aquí en Tailandia. Mientras tenga fuerzas, el club me sigua queriendo y yo rindiendo, aquí estaré.

- ¿Cómo es la vida en Tailandia más allá del fútbol? ¿Se ha adaptado bien a la cultura local? ¿Y cómo hace para dialogar con sus compañeros?

- Como te decía, la vida aquí es espectacular, la gente es muy cercana, muy amable. Obviamente, uno intenta hablar en inglés, o algunas palabras que voy aprendiendo en el día a día tailandés, o si no, pues utilizo el traductor. Pero la conexión que hay entre los tailandeses y los extranjeros es brutal. Es un vestuario muy sano. Todo está saliendo increíble y en eso influye la buena relación que tenemos todos, que remamos en la misma dirección. Es increíble la felicidad que te da el hecho de ir a entrenar y cuando ganas ver cómo todos en el club se ponen tan contentos. Nos da una alegría que la verdad es que parecemos niños pequeños cuando ganamos.

“Me reuní con Míchel en Valdebebas. También iba a ir a Barcelona, pero cuando entré en la ciudad deportiva y salí le dije a mi representante: ‘no hace falta que vayamos, yo quiero quedarme aquí’”

- Si nos vamos a sus comienzos, ¿cómo llega a la cantera de todo un Real Madrid y que significó su paso por ella?

- Pues yo estaba en el Murcia Deportivo, un equipo de División de Honor que hizo el presidente de la Federación Murciana, y de ahí pasé a la selección murciana y quedé campeón sub 18. Ganamos la selección a Canarias. De ahí voy a la selección española sub 18 y me llamaron el Real Madrid, el Barcelona, el Atlético, el Sevilla… todos los equipos. Estaba viendo cuál era el mejor para mí y me reuní con Míchel en Valdebebas. También iba a ir a Barcelona a ver la ciudad y tal, pero cuando entré en la ciudad deportiva y salí le dije a mi representante: ‘no hace falta que vayamos a Barcelona, yo quiero firmar y quedarme aquí’. Así fue cómo llegué al Real Madrid.

“De todos mis entrenadores destacaría a Francisco, con el que tengo una gran relación, Paco Jémez, Pellegrino, Pedro Caixinha o Salom, mi actual técnico en Tailandia, que es verdaderamente bueno”

- ¿Algún entrenador de su carrera con el que se quede especialmente? ¿O algún consejo que le dieran?

- Honestamente, no te puede decir que me quedo con un entrenador. He tenido más ‘feeling’ con unos que con otros de todos los que he trabajado, pero si tengo que elegir a uno me quedo con Francisco. Me hizo debutar en el Almería y la relación que tengo con él va más allá de haber sido mi entrenador, es brutal. Con Paco Jémez también, le tengo un cariño tremendo y me trató siempre muy bien. Luego te puedo decir varios más, como el que tengo aquí en Tailandia, Sasom, que es un grandísimo entrenador. Yo me sorprendo mucho de la manera que tiene de leer los partidos y de la forma que tiene de trabajar. Me encanta. Incluso le pregunté por qué no se hacía cargo de la selección nacional algún día, porque para mí es el mejor entrenador tailandés de la liga y su trayectoria le avala. Aparte, también tengo que decir a Pellegrino, en el Alavés, o Pedro Caixinha, en Cruz Azul, otro gran entrenador que fue muy cercano conmigo. Todos ellos han marcado mi carrera.

Edgar Méndez, en acción con el Prachuap FC de Tailandia. / @edgar9mendez

- ¿El mejor y el peor momento de su carrera hasta el momento?

- No sé si es que he sido afortunado, pero los peores momentos de mi carrera solo llegaron cuando descendí con el Almería y el Alavés. Por lo demás, siempre ha sido progresión en todos los sentidos. Obviamente, cuando he perdido alguna final te duele. Pero mi rendimiento en los equipos siempre ha sido ascendente, siempre he metido goles y he quedado mucho o poco en la historia de los clubes. Creo que mi carrera ha sido muy buena, no tengo malos recuerdos y he vivido muchos más buenos momentos que malo.

“A los jóvenes les diría que lo sigan intentando. Da igual caerse una, dos, tres o cuatro veces. Lo importante es cómo te levantas después de la caída”

- ¿Algún consejo a los jóvenes futbolistas?

- El consejo que yo le daría a los jóvenes futbolistas es algo que te vas dando cuenta con la edad. A veces hay que entender a los entrenadores, que también son personas. El jugador es muy egoísta y solo piensa en él, pero con el tiempo y con la edad te das cuenta de todas las cosas y te vuelves más flexible, encuentras el lado más humano. No es fácil para uno que es el entrenador y tener 25 jugadores. Es difícil y de eso te das cuenta con la experiencia. Y también que lo sigan intentando. Da igual caerse una, dos, tres o cuatro veces. Lo importante es cómo te levantas después de la caída. Yo creo que ese es el mayor consejo. Estar siempre con una sonrisa y con mucha humildad. Así es como siempre vas a llegar lejos.

- ¿Qué ha descubierto sobre sí mismo que no habría aprendido quedándose en España?

- He descubierto muchas cosas, obviamente. Muchos países, muchas culturas, he conocido mucha gente… Si me hubiese quedado en España no hubiese tenido la oportunidad de tener recorrido, de tener mundo. En ese sentido estoy muy contento de haber tenido la oportunidad de salir, ser feliz, hacer lo que más me gusta y poder conocer gente y disfrutar de cada país y sus cosas buenas. Yo creo que eso ha sido lo más importante de haber salido de España.

“Mi intención es rendir y poder seguir aquí dos o tres años más. No me veo todavía retirándome. Solo pienso en trabajar y quedar en la historia del club”

- Acaba contrato en 2027. ¿Cuál es su plan a partir de esa fecha?

- Sí, acabo el contrato en junio, pero mi intención es rendir y poder seguir aquí. Intentar hacer las cosas lo mejor posible para que el dueño y el entrenador estén contentos conmigo tener la oportunidad de seguir, no solo otro año más, sino más años. Honestamente, no me veo todavía retirándome, no me veo terminando el fútbol, así que creo que todavía tengo cuerda para dos o tres añitos más, pero siempre y cuando me quieran los clubes, obviamente. Estoy enfocado en hacer las cosas bien, en rendir, en ser un jugador eficaz, anotar e intentar que el equipo quede lo más alto posible para hacer historia aquí, para hacer historia también metiendo goles. Quiero hacer muchas cosas dentro del club para que mi paso por aquí no quede en vano. Solo pienso en trabajar, en rendir y ser efectivo para poder seguir aquí más tiempo y quedar en la historia del club.