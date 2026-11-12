Alivio tras el susto con Diego Llorente y baja de Aitor Ruibal en la segunda ronda de Copa: fechas del sorteo y los partidos

El central madrileño perdió un par de minutos el conocimiento y dejó helado Santo Domingo, donde se había homenajeado antes al fallecido Jesús de Miguel, mientras que el atacante catalán se perderá el siguiente choque en el torneo del K.O., que llegará dentro de tres semanas, justo entre los duelos ligueros ante el Rayo y el Atlético

Aunque con más sufrimiento del esperado y, por supuesto, ﻿deseado﻿, el ﻿Real Betis se ha clasificado para la segunda eliminatoria de la ﻿Copa del Rey tras eliminar en la prórroga al ﻿CDA Navalcarnero de ﻿Segunda RFEF por 2-3, con doblete de un ﻿Rodrigo Riquelme que pudo marcharse con un saco de goles a su favor y tanto decisivo de ﻿Rodrigo Marina ﻿para empatar en el minuto 93. Aún quedan siete cruces por dilucidarse, empezando este viernes por el ﻿Salamanca UDS-RC Celta y terminando el miércoles de la semana próxima con otra media docena, la mayoría aplazados en su día tanto por el grave accidente ferroviario de ﻿Urda como por el fallecimiento de ﻿Jesús de Miguel﻿.

Con todo demasiado reciente, fueron minutos de miedo

Precisamente en ﻿Santo Domingo se homenajeó al malogrado ariete madrileño, a la sazón ex futbolista durante dos temporadas del ﻿CDA Navalcarnero﻿, siendo, además, su viuda vecina del estadio de los rojiblancos, el ﻿Mariano González﻿. Jugadores de ambos equipos y trío arbitral saltaron al terreno de juego alcorconero ataviados con una camiseta blanca en su honor y su dorsal, el 22, mismo minuto en que se paró el juego para que los más de ﻿5.000 espectadores asistentes, que guardaron antes un respetuoso minuto de silencio, rompieran en aplausos para recordar al futbolista que perdió la vida sobre el terreno de juego mientras militaba en el ﻿CD Tenerife﻿.

Con ese impacto tan reciente, muchos se echaron las manos a la cabeza y hasta (como ﻿Dani Ceballos﻿) se arrodillaron de espaldas a la acción cuando un choque fortuito entre ﻿Diego Llorente y el local Varo López dejaba conmocionado al zaguero, que perdió un par de minutos el conocimiento. Felizmente, se recuperó y, como en el amistoso ante el ﻿Granada CF de este verano en el que tropezó con su compañero ﻿Diego Conde ﻿(que se marchó por cierto ese día lesionado del hombro y no ha podido debutar hasta este ﻿12-N﻿), salió del campo por su propio pie para dejar su sitio a ﻿Natan de Souza﻿. Aclaraba ﻿Manuel Pellegrini en sala de prensa que, realizadas las pruebas pertinentes, no sufre dolencia alguna, por lo que todo ha quedado en un ﻿susto﻿.

Cuándo se sabe el siguiente rival y cuándo se encajará el duelo

El sorteo de la segunda eliminatoria de la ﻿Copa del Rey se celebrará finalmente en la ﻿Ciudad del Fútbol de ﻿Las Rozas el próximo ﻿lunes 23 de noviembre a partir de las ﻿12:30 horas﻿. El ﻿Real Betis estará en el bombo, a la espera de que vuelva a imperar entonces un criterio a priori geográfico (aunque esta vez podía medirse no sólo con andaluces, sino con madrileños y canarios), si bien los supervivientes serán divididos en dos zonas (y no cuatro) del territorio patrio.

La siguiente ronda, de nuevo a partido único (será así, como de costumbre, hasta semifinales) y sin ﻿VAR ﻿(que no entra hasta octavos de final), se disputará entre el ﻿martes 1 y el ﻿jueves 3 de diciembre﻿. Los de ﻿Manuel Pellegrini reciben al ﻿Rayo Vallecano el ﻿sábado 28 de noviembre a las ﻿14:00 horas en ﻿La Cartuja﻿, mientras que el otro fin de semana, el del ﻿Puente de la Inmaculada﻿, en franja por determinar, deberá visitar al ﻿Atlético de Madrid﻿.

El que no podrá jugar ese choque copero por sanción es Aitor Ruibal﻿, que vio doble amarilla en las postrimerías del enfrentamiento ante el ﻿CDA Navalcarnero y será baja segura para los del '﻿Ingeniero﻿' en el cruce venidero, aún sin los cuatro participantes en la ﻿Supercopa de España ﻿(﻿Real Madrid﻿, ﻿FC Barcelona﻿, ﻿Atlético de Madrid y ﻿Real Sociedad﻿) y con opciones de que toque un oponente asequible.