Real Madrid y Valencia no tienen piedad de Estrella Roja y Bayern Munich respectivamente

Los dos equipos españoles no tuvieron problemas para derrotar a sus respectivos rivales en una nueva jornada de la Euroliga y siguen el ritmo de los conjuntos que se encuentran en lo alto de la clasificación de la competición europea

El Real Madrid le ganó al Estrella Roja en la Euroliga.

Real Madrid y Valencia Basket le dieron una alegría al baloncesto español ya que ambos fueron capaces de ganar sus respe3ctivos compromisos en la Euroliga los cuales les permite seguir en lo alto de la clasificación de la fase regular.

El Real Madrid no tuvo piedad alguna del Estrella Roja al cual dominó desde el inicio sin darle ninguna opción, derrotándole por 105-84. Más de lo mismo hizo el Valencia Basket que no permitió ninguna sorpresa contra el Bayern Munich que fue sometido desde los primeros minutos del encuentro, acabando el duelo con un resultado de 102-87.

Real Madrid 105-84 Estrella Roja

El Real Madrid arrolló este jueves al Estrella Roja de Ibon Navarro en la jornada 11 de la Euroliga (105-84) en un partido en el que volvió a imponer su ataque, ya diferencial en Europa, para sumar su séptima victoria continental. El partido quedó visto para sentencia en el primer cuarto en el que el equipo de Pedro Martínez endosó al conjunto serbio un parcial de 38-20.

Timothé Luwawu-Cabarrot, con 22 puntos y 24 de valoración, y Gabriele Procida, con 19 puntos y 22 de valoración, fueron los más destacados del equipo blanco en otro triunfo coral, que además añadió a Nick Smith Jr. y Olivier Sarr a la causa.

El Real Madrid le ganó al Estrella Roja en la Euroliga. / IMAGO

- Ficha Técnica:﻿

Real Madrid (38+18+26+23): Feliz (11), Smith Jr (13), Procida (19), Pradilla (5) y Tavares (4) -cinco inicial-, Shulga (-), Abalde (8), Okeke (9), Luwawu-Cabarrot (22), Llull (7), Jones (-) y Sarr (7).

Estrella Roja (20+21+18+25): Jones (8), Carter (18), Nwora (12), Moneke (3) y Koloko (4) -cinco inicial-, Weiler-Babb (2), Butler (2), Davidovic (5), Dobric (9), Baldwin Jr (11), Ojeleye (5) y Krämer (5).

Árbitros: Robert Lottermoser (ALE), Kristaps Konstantinovs (LET) y Rain Peerandi (EST). Señalaron falta técnica a Ibon Navarro (4'), entrenador del Estrella Roja. Sin eliminados.

Incidencias: partido de la Jornada 11 de la Euroliga disputado en el Movistar Arena ante 8.670 espectadores

Valencia Basket 102-87 Bayern Munich

El Valencia Basket sometió este jueves al Bayern Munich (102-87) en un encuentro en el que dominó de principio a fin al conjunto alemán con una buena defensa de primera línea y otra gran actuación de TJ Shorts, que sumó 14 puntos y repartió 10 asistencias.

El triunfo permite al conjunto de Xavi Albert mantenerse en la zona alta de la clasificación y su balance de 8-3 tras los once primeros encuentros en la competición supone su mejor arranque histórico en la Euroliga.

El Valencia Basket le ganó al Bayern Munich en la Euroliga. / @valenciabasket

- Ficha técnica:

Valencia Basket (29+23+21+29): TJ Shorts (14), Saint-Supéry (6), Taylor (7), Osetkowski (9), Sako (11) -cinco titular- Cárdenas (9), Moore (-), Corbalán (10), Brooks (14), Puerto (10), Gueye (2) y Rivero (10).

Bayern Munich (19+22+24+22): Jokubaitis (10), Obst (22), Lucic (4), Da Silva (12), Thiemann (6) -cinco titular- Norris (4), Beauchamp (4), Washington (13), Voigtmann (-), Wiley (10) y Jessup (2).

Árbitros: Mogulkoc (TUR), Vilius (LIT) y Bissang (FRA). Eliminaron al visitante Da Silva (39').

Incidencias: partido correspondiente a la undécima jornada de la Euroliga disputado en el Roig Arena ante 12.927 espectadores. La alicantina Awa Fam, exjugadora del Valencia Basket, y ahora en la WNBA, asistió al encuentro, junto a sus excompañeras en el club valenciano Alicia Flórez y Elena Buenavida, así como los entrenadores de fútbol Iñigo Pérez y Unai Emery.