La selección española hace autocrítica pese a vencer a la República Checa: "Es un debe a mejorar"

Zubimendi, Fermín y Baena coinciden en que la campeona del mundo concedió "demasiado" a balón parado y apuestan por "corregir" los errores de cara al importante encuentro del próximo domingo ante Inglaterra en la última jornada de la Nations League

Pese a la victoria ante la República Checa (0-2), España tuvo que sufrir en Praga para continuar con su pleno en la fase de grupos de la Nations League. Por ello, tras el partido, Martín Zubimendi, titular en el centro del campo por la lesión de Rodri, no tuvo reparos en admitir que el balón parado, el arma con el que más le hizo sufrir el combinado dirigido por Santi Denia, es "un debe" a "mejorar" en la campeona del mundo.

"Ahora lo he estado hablando con los compañeros. Si algo queremos sacar a mejorar en este partido es el balón parado. Teníamos que hacer un partido muy serio. La segunda parte, claramente, ha empezado a favor de ellos, pero, a base de insistir, han llegado las ocasiones y le hemos dado la vuelta", explicó en TVE el jugador del Arsenal, que se encontró "bien" con la "máscara" con la que tuvo que jugar. "Mejor de lo que esperaba", indicó el mediocentro, que se va "acostumbrando" a ella.

Ahora, los cinco sentidos están puestos ya en el choque del próximo domingo ante Inglaterra, con el liderato de grupo en juego en el Metropolitano. "Es un partido importante, muy bonito, de tú a tú, contra un semifinalista del Mundial. Ya les ganamos en su casa, poniéndonos las cosas muy difíciles. A ganar", afirmó.

Fermín también pide mayor concentración: "Hay que estar más atentos"

En parecidos términos, por su parte, se expresó Fermín López, también novedad en el once, quien admitió que el equipo "tiene que estar más atento a balón parado y corregir" ﻿las deficiencias en esa parcela del juego.

El barcelonista apuntó que fue un encuentro "muy difícil" porque sabían que los checos "iban a apretar", ﻿pero subrayó que la reacción fue positiva. "Hemos hecho un buen partido. Pudimos meter algún gol más, pero hemos controlado bastante bien. Ellos han tenido un par de acciones a balón parado que han podido meterlas. Tenemos que estar más atentos y corregir esto, pero, en general, el partido ha sido bueno", aseguró el jugador del Barcelona en declaraciones a TVE﻿, donde lanzó una advertencia de cara al duelo contra Inglaterra: "Tiene jugadores de primer nivel y será un partido muy difícil. Ojalá que podamos ganar en Madrid y conseguir el liderato".

Fermín López, con la selección española. / Imago

La sorpresa de Álex Baena como lanzador de penaltis

Por su parte, Álex Baena no escondió que se sorprendió cuando fue el elegido para lanzar el penalti con el que marcó el 0-1 de la victoria de España, pues el especialista, Mikel Oyarzabal, era baja por el nacimiento de su hijo. "Cuando me he viso en el papel de que tiraba el penalti me ha sorprendido. Contento por ayudar al equipo en forma de goles, pero hoy podía haberme ido con alguno más y me tengo que exigir más”, expresó el centrocampista andaluz, que como su compañero ya solo piensa en el “partidazo” del próximo domingo en Madrid.

“Hemos controlado muy bien el partido, ha habido momentos que nos han generado demasiado a balón parado, pero también es normal. También hemos tenido bastantes ocasiones para hacer el 2-0 y estar más tranquilos. Creo que el equipo ha hecho muy buen partido”, valoró el futbolista, que apuntó que la 'Roja', pese a su sufrir, tenía el encuentro “bastante controlado” y estaban “bastante tranquilos”. EFE

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