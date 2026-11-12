'Rorro' Riquelme hace autocrítica: "Podía haberme ido con cinco goles perfectamente; tengo que mejorar"

Aunque el extremo cree que hizo en general "un buen partido" que sirvió para "ayudar a ganar" a los suyos en Alcorcón, las ocasiones falladas entre el pase a la red que dejó pasar Antony y el remache con el pecho de la prórroga, especialmente dos manos a mano con Calado en el primer tiempo, le dejan un sabor agridulce

Doblete de Roro, que ya abrió el triunfo el domingo el triunfo en Elche y abrochó una eliminatoria sufrida en la que pudo marcar dos o tres tantos más. / IMAGO

"Sí, absolutamente. Fueron dos goles, pero podía haberme ido con cinco perfectamente. Cosas del fútbol. Me quedo con que no he bajado los brazos, porque creo que he hecho un buen partido y me alegro de que haya servido para ayudar a ganar", apuntaba en RTV Betis ﻿Rodrigo Riquelme﻿, autor de un doblete para abrir y cerrar el marcador del ﻿Real Betis en su apurada victoria en la ﻿Copa del Rey ante el ﻿CDA Navalcarnero﻿, en parte por el hecho de que el extremo madrileño perdonó dos acciones de mano a mano con ﻿Álvaro Calado en el primer tiempo y un cabezazo libre de marca en la reanudación que parecía ventajoso, aunque se redimió con el pecho para disculparse con la afición verdiblanca desplazada a ﻿Madrid por el ﻿sufrimiento﻿.

"Ha sido un gran rival. Su portero ha estado genial. Les felicito y les doy la enhorabuena por el gran partido que han hecho. Les deseo toda la suerte para la Liga a partir de ahora", añadía el ex colchonero, que se vanagloria de que, pese a las once bajas por lesión o los compromisos internacionales en este parón de selecciones de noviembre recién iniciado, haya habido grandes nombres sobre el césped del ﻿Santo Domingo﻿, entre ellos él, que suena para equipos de la Premier League﻿: "Tenemos un fondo de armario súper bueno y cualquiera que está puede jugar como titular en todas las competiciones en las que nos encontramos inmersos. Lo importante es ponérselo difícil siempre al entrenador para elegir".

'Pichichi' del equipo junto a Marc Bartra, con cinco goles

"Estoy acertado de cara a puerta. Me estoy enfocando mucho en eso, como ya he dicho alguna vez antes, aunque hoy, pese a los dos goles, tengo que seguir mejorando para meter todas las que tenga", reconocía ﻿Rodrigo Riquelme﻿, que empata con un sorprendente ﻿Marc Bartra como máximo anotador del ﻿Real Betis en lo que va de temporada. Ambos llevan ﻿cinco dianas﻿, las mismas tres en LaLiga ambos, mientras que el central catalán anotó un doblete con la testa en la ﻿Champions League frente al ﻿Lille y el atacante madrileño añadía este jueves otros dos a su cuenta particular con la ﻿Copa del Rey﻿, que ya le dio alegrías el curso pasado. No en vano, lo terminó con ﻿siete 'chicharros﻿', cinco de ellos en el torneo del K.O.

Un 'impasse' y a pensar en El Gran Derbi

"Ahora, unos días para descansar y recargar pilas con la familia antes de un partido súper especial para nosotros, para la afición y para la ciudad", sentenciaba '﻿Rorro﻿', que presenta su candidatura, con la complicada competencia de ﻿Ez Abde en su posición natural, la de extremo izquierdo, para ﻿El Gran Derbi del próximo ﻿sábado 21 de noviembre a las ﻿18:30 horas en el ﻿Ramón Sánchez-Pizjuán ante el ﻿Sevilla FC﻿, un oponente, por cierto, que se le da bastante bien. Y es que ha ganado cinco de las seis veces que se midió con los nervionenses (una con el ﻿Real Betis﻿, dos con el ﻿Atlético de Madrid y otras tantas con el ﻿Girona FC﻿). El curso pasado, el de su debut como verdiblanco, salió al final en el 0-2 y se quedó en el banquillo en el 2-2. Tiene ganas.