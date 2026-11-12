Navalcarnero 2-3 Betis: Los Rodrigos evitan un 'Alcorconazo 2.0' a las puertas del derbi

Pese a adelantarse a los cinco minutos y perdonar varias ocasiones claras ante un inspirado Calado (que paró un penalti a Isco en el 117), los de Pellegrini se dejan remontar en la reanudación para casi despedirse a las primeras de cambio del torneo del K.O. ante un rival de Segunda RFEF, pero Marina forzó la prórroga y Riquelme impuso luego la lógica; así lo vivimos y lo contamos minuto a minuto﻿

Pese a adelantarse a los cinco minutos y perdonar varias ocasiones claras ante un inspirado Calado (que paró un penalti a Isco en el 117), los de Pellegrini se dejan remontar en la reanudación para casi despedirse a las primeras de cambio del torneo del K.O. ante un rival de Segunda RFEF, pero Marina forzó la prórroga y Riquelme impuso luego la lógica

El Real Betis casi tropieza en lo más llano y está a punto de caer eliminado en la primera eliminatoria de la Copa del Rey ante el CDA Navalcarnero, de Segunda RFEF, que fue capaz de reponerse a un tanto en contra nada más empezar y, aupado por un inspiradísimo Álvaro Calado, creer en sí mismo hasta dar la vuelta al marcador en una reanudación pletórica convertida en pesadilla para Manuel Pellegrini, a punto de revivir 17 años después en Santo Domingo el 'Alcorconazo' que le costó el K.O. con el Real Madrid en este mismo torneo. Rodrigo Marina forzó la prórroga en el 93 y Rodrigo Riquelme, autor del primero, imponía la lógica con más suspense del esperado en la antesala de El Gran Derbi de LaLiga ante el Sevilla FC.

El encuentro no pudo comenzaron mejor para los intereses heliopolitanos, pues un pase interior de Rodrigo Riquelme para el desmarque de Antony Matheus dos Santos lo dejaba pasar el brasileño en boca de gol, confundiendo al meta Álvaro Calado para que el balón se colara mansamente en la portería madrileña. Un golpe al mentón que despabiló a los rojiblancos, prestos a lanzarse hacia la meta de un Diego Conde que, incluso, hubo de emplearse a fondo para evitar males mayores ante Róber Álvarez. Pero se lo estaban tomando muy en serio los 'neroazzurri', especialmente un extremo ex colchonero que ya se puso las botas en el apartado anotador en la pasada edición y que volvía a intentarlo desde lejos, aunque en esta ocasión sí atajó el meta ex talaverano.

Antes del minuto 13, el dorsal 17 tuvo el segundo, también de su cuenta, que habría sido casi una tempranera sentencia, pero Álvaro Calado desvió el derechazo a bocajarro de un Rodrigo Riquelme que, tras cazar un balón suelto, no consiguió esquinar más su lanzamiento. Sin embargo, pese al notorio dominio foráneo, no encontraba espacios la escuadra de Manuel Pellegrini ante la buena disposición defensiva de su anfitrión, que cerró filas con una línea de cuatro y otra de cinco por delante para buscar el contragolpe, equilibrando un poco las sensaciones. Faltaba precisión y quizás algo de ritmo en las huestes hispalenses, si bien el marcador favorable era una coartada tranquilizadora.

La tuvo el CDA Navalcarnero a balón parado a once del intermedio, pues Róber Esteban cabeceaba en segunda instancia un córner cerca de la base del poste. Un aviso a navegantes para no despistarse ni confiarse más de la cuenta. A renglón seguido, Róber Álvarez probaba de nuevo los reflejos de Diego Conde, efectivo en dos tiempos, aunque Aitor Larrañaga evitaba luego 'in extremis' que Rodrigo Riquelme remachara una dejada de Antony Matheus dos Santos. Tampoco aprovechó el madrileño una ocasión pintiparada en el 42, tras un clara falta de Richi de Souza a Aitor Ruibal en la frontal en la que se dio la ley de la ventaja, erigiéndose otra vez Álvaro Calado en héroe de los suyos al imponerse en el mano a mano.

Dani Ceballo y Álvaro Marcos / RBB

Ya en el alargue, el paulista se entretuvo demasiado cuando se quedaba en ventaja, disparando de forma horrenda con su pierna menos buena, mientras que Junior Firpo no pudo deshacerse del capitán rojiblanco a la postre para convertir en oportunidad de peligro un servicio interior más que prometedor de Gio Lo Celso. Fue lo último reseñable del primer periodo, que daría paso a una reanudación más abierta de lo deseado. Tanto que, en la primera acción de la nueva fase, Diego Conde hubo de emplearse a fondo ante Víctor Martín 'Peque', anotando Aarón Fernández, aunque estaba anulado previamente por fuera de juego. No hubo peros en el 49, empujando a la red Varo López el rechace en la espalda del portero visitante a tiro de Víctor Rodríguez que escupió el poste.

Pudo devolver la calma pronto Aitor Ruibal, pero su vaselina forzada ante la salida de Álvaro Calado se quedó corta, señalando Cordero Vega que Rodrigo Riquelme, que la peleaba en el segundo palo, estaba adelantado en exceso. En el 58, Junior Firpo puso de gol a Antony Matheus dos Santos, pero el arquero navalcarnereño volvió a ganar ante el derechazo a bocajarro del '7', que se marcharía al banquillo para dar entrada a Isco Alarcón. Para colmo de impericia, Roro cabecearía fuera libre de marca tras centro desde la línea de fondo de Dani Ceballos. Lo buscaba con ahínco el Real Betis, todavía sin desesperación, pero el tiempo corría sin que el 1-1 se deshiciese.

Un lance del duelo copero en Santo Domingo. / IMAGO

El siguiente en aproximarse fue Héctor Bellerín, que prefirió intentarlo casi sin ángulo que ponerla atrás, fácil para Álvaro Calado. Pero no se conformaba el cuadro madrileño, que percutió por la izquierda, teniendo que cruzarse 'in extremis' Valentín Gómez para cortar el pase de la muerte de Róber Esteban. Visto lo visto, Isco Alarcón merodeó la escuadra desde larga distancia, pero ni así conseguían ponerse por delante los 'neroazzurri', que vieron cómo el testarazo posterior de Diego Llorente, estorbado por un defensor, se marchaba desviado. El despropósito se completaría a once del final, cuando Kensly Vázquez marcaba a placer tras colgarla desde la derecha Mario Jiménez y marrar en primera instancia Varo López, que convirtió ese error en asistencia letal.

Contra las cuerdas, tocaba tirar de épica para no caer eliminado ante un conjunto de Segunda RFEF. Lo malo es que, con tan poco margen, imperaba la precipitación. Por ejemplo, Aitor Ruibal cruzó en exceso un derechazo prometedor, mientras que una falta directa de Isco Alarcón se marchaba alta. Menos mal que Rodrigo Marina, en su debut por fin con los mayores, la mandaba dentro después del centro-chut del de Sallent. Un respiro que no evitaría la prórroga, como tampoco Rodrigo Riquelme, forzando un saque de esquina que Diego Llorente cabeceó muy cerca de la base del poste. Siendo sinceros, habría sido tremendamente injusto para el CDA Navalcarnero, que mereció, al menos, los 30 minutos extra.

Ya en la fase decisiva, a punto estuvo de marcar Isco Alarcón de zurda, mientras que el desvío de un defensor al servicio envenenado de Héctor Bellerín se paseó por boca de gol sin que el héroe cacereño pudiera empujarla. Lo hizo, redimiéndose de sus múltiples fallos anteriores, Rodrigo Riquelme, que anotaba con el pecho para beneficiarse de un nuevo testarazo de Diego Llorente que no pudo atajar el meta local . Con su anfitrión ya volcado, asustaron por parte y parte Mario Jiménez y Fran García. Un susto en forma de conmoción del central madrileño helaba la recta final, aunque los del 'Ingeniero' tiraron de oficio para respirar de alivio a 9 días del derbi , pese a fallar el costasoleño un penalti en el 117 (paradón de Calado) y serle anulado dos más tarde un tanto en apariencia legal. Sobre la bocina, Pablo Fornals rozó la pena máxima ante Luis Jimeno, aunque Cordero Vega, por suerte, no vio nada y aún no hay VAR.

Ficha técnica del Navalcarnero - Betis de la Copa del Rey

CDA Navalcarnero: Calado; Víctor Rodríguez, Richi de Souza, Larrañaga, Róber Esteban (Mario Sánchez 97'); Álvaro Marcos (Nistal 62'), Varo, Jesús Cruz (Luis Jimeno 89'), Peque (Asier Ortiz de Guinea 62'), Róber Álvarez (Mario Jiménez 76'); y Aarón Fernández (Kensly 62').

Real Betis: Diego Conde; Bellerín (Bartra 102'), Diego Llorente (Natan 104'), Valentín Gómez, Junior (Fran García 76'); Dani Ceballos, Fornals; Antony (Isco 58'), Lo Celso (Rodrigo Marina 76'), Rodrigo Riquelme; y Aitor Ruibal.

Árbitro: Cordero Vega (cántabro). Sin VAR, que no se aplica hasta octavos de final. Expulsó por doble amarilla al bético Aitor Ruibal (118'). Amonestó también a los locales Varo, Mario Jiménez, Víctor Rodríguez y Kensly, así como a los visitantes Lo Celso y Bartra.

Goles: 0-1 (5') Rodrigo Riquelme; 1-1 (49') Varo; 2-1 (79') Kensly; 2-2 (93') Rodrigo Marina; 2-3 (96') Rodrigo Riquelme.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la primera eliminatoria de la Copa de Su Majestad El Rey, disputado en el Estadio Municipal Santo Domingo de Alcorcón (Madrid) ante más de 5.000 espectadores, con alrededor de 700 aficionados béticos en las gradas. Los futbolistas de ambos equipos, así como el trío arbitral, saltaron al césped portando camisetas blancas con el dorsal 22 (se detuvo entre aplausos también el juego en ese minuto) y el lema 'Siempre serás eterno' en memoria de Jesús de Miguel, ex delantero del equipo local, recientemente fallecido. Antes del partido, se guardó el correspondiente y respetuoso minuto de silencio. En las gradas hubo también un recuerdo a las víctimas del accidente ferroviario de Urda (Toledo), que motivó precisamente el aplazamiento de este choque a finales del mes pasado.