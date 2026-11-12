Ducati se rinde a Marc Márquez: "Sabe exactamente lo que hay que hacer"

Gigi Dall'Igna, director general de la marca italiana, ha señalado que el piloto español es especial debido a que sabe leer las carreras como nadie, adaptándose a las condiciones que hay en cada momento

Marc Márquez tiene en la palma de la mano el mundial de pilotos de MotoGP ya que a falta de la disputa de dos grandes premios, el de Portugal y el de Valencia, el piloto español cuenta con una ventaja de 60 puntos sobre Jorge Martín. Ducati no puede estar más contenta con la situación lo que le hace enorgullecerse por haber apostado por el catalán quien ahora le va a dar otro entorchado a pesar de que Aprilia cuenta con la mejor moto. Gigi Dall'Igna, director general de la marca italiana, ha sacado pecho y ha elogiado a Marc Márquez.

Uno de los jefes de Ducati ha ensalzado la figura de Marc Márquez, detallando qué es lo que le diferencia del resto de pilotos de MotoGP. "Hemos sido testigos de una carrera muy inteligente, de esas que confirman definitivamente la madurez, la experiencia y el talento de un auténtico campeón completo, capaz de marcar la diferencia siempre y en cualquier lugar. Versátil como siempre, Marc sabe exactamente lo que hay que hacer y cómo adaptar sus habilidades, eligiendo el enfoque adecuado no solo para una carrera concreta, sino para ese momento exacto, con una visión aguda tanto de su propia situación como de la de sus rivales. Ya sea la fuerza y el instinto de un luchador o la ejecución de una estrategia bien trazada, siempre sabe qué aspecto debe primar, desde el enfoque más agresivo hasta el más, digamos, productivo. Y cumple con creces. En otras palabras, una lectura y gestión magistrales de la carrera a medida que se desarrolla. Y esta vez no ha sido diferente", ha dicho en palabras recogidas por Mundo Deportivo.

Gigi Dall'Igna pide a Ducati hacer el último esfuerzo para que Marc Márquez gane el mundial de pilotos de MotoGP

A pesar de que Marc Márquez y Ducati están muy cerca del ganar el mundial de pilotos de MotoGP, Gigi Dall'Igna le ha pedido un esfuerzo más a los trabajadores de la marca italiana.

El director general de Ducati ha manifestado que lo mejor sería que Marc Márquez ganara el mundial de pilotos en el Gran Premio de Portugal. "Estamos muy cerca ya de otra inmensa alegría, pero primero debemos cerrar este capítulo; tenemos que terminarlo de la mejor manera posible. Solo entonces podremos echar la vista atrás y valorar lo que hemos conseguido hasta ahora".

Aunque el éxito está cerca, Gigi Dall'Igna ha recordado que tienen que seguir trabajando con humildad y respetando al resto de rivales. "Sin embargo, conviene recordar que el trabajo aún no ha terminado. Se necesitará una dedicación total en las dos últimas rondas, que también decidirán el importante título de Constructores, para honrar todo el arduo trabajo realizado por el gran equipo Ducati, tanto en los circuitos como en casa, así como por respeto a nuestros rivales y a todos los aficionados".

Lo normal sería que Marc Márquez se proclamará campeón del mundo de MotoGP en la próxima carrera, el Gran Premio de Portugal, en donde sólo necesita sumar 14 puntos.