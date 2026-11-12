Luis de la Fuente descarta a Álvaro Valles junto a los 'indispuestos' Laporte y Nico Williams

El seleccionador español se ha quedado con los otros tres porteros de la lista y tendrá que modificar más su once por las muchas bajas que acumula

¡Vuelven los pronósticos! Analizamos los partidos aplazados de la primera ronda de la Copa del Rey, con presencia de equipos como Betis, Valencia, Alavés y Levante, y repasamos los encuentros más destacados de la Nations League: Italia-Francia, Inglaterra-Croacia, Turquía-Bélgica y República Checa-España. También ponemos el foco en la clasificación para el Europeo sub-19, con el España-Islandia; la Copa de África, con duelos como Ghana-Somalia o Camerún-Namibia; y una nueva jornada de Euroliga, con tres citas de interés para el baloncesto español: Partizan-Baskonia, Real Madrid-Estrella Roja y Valencia Basket-Bayern.

La selección española retoma este jueves su participación en la Nations League y lo hace en Praga, donde se enfrenta a la República Checa de Santi Denia sin, entre otros, Lamine Yamal, Rodri, Mikel Oyarzabal o Dani Olmo.

El seleccionador español, Luis de la Fuente, ya de por sí había hecho muchos cambios en una lista novedosa en la que llevó a varios jugadores que nunca habían estado y que tendrán la oportunidad de debutar con La Roja.

Pese a las bajas, el entrenador riojano ha tenido que hacer tres descartes para el partido de la República Checa. Con cuatro porteros en la lista, que una de ellas fuera un meta era lógico y, en este caso, ha sido el nuevo: el bético Álvaro Valles. Unai Simón, David Raya y Joan García sí estarán en el partido de esta noche.

Junto a él, tampoco se vestirán de corto los jugadores del Athletic Club Nico Williams y Aymeric Laporte. Ambos han sufrido en los últimos días diversos problemas que aconsejaban su ausencia en Praga.

Laporte sufre un proceso vírico

Laporte sufre un proceso vírico que ya le impidió ayer, miércoles, participar en el entrenamiento celebrado en la Chequia; mientras que Nico Williams también se ha visto afectado por una indisposición tras su incorporación a la selección, por lo que De la Fuente ha optado por darle descanso a ambos.

Aymeric Laporte, a su llegada a Praga / @sefutbol

A pesar de que España acumula cuatro victorias en otros tantos partidos y podría jugarse el pase como primera el domingo ante Inglaterra, De la Fuente no quiere que se despiste ante la República Checa, el equipo, a priori, más débil de su grupo. "No hay partido sencillo en el mundo de las selecciones. A nivel competitivo hay mucha igualdad. Hay argumentos para ganar cualquier partido. Venimos con la lección aprendida sabiendo que nos va a costar muchísimo", señala el de Haro en la previa del encuentro.

Zubimendi hará de Rodri

De la Fuente tratará de cubrir todas estas bajas con el amplio fondo de armario con el que cuenta. De hecho, en la previa tuvo que defender a los jugadores que tiene para suplir, por ejemplo, al último Balón de Oro español. "Rodrigo para mí es el mejor del mundo en esa posición y Zubimendi el segundo. Aporta otro tipo de condiciones y nos hace jugar muy bien", aviso el de Haro.

Cubarsí, en el entrenamiento de la selección / @sefutbol

Será la oportunidad para Víctor Muñoz por las muchas ausencias en la zona de ataque, para que Cubarsí lidere el centro de la defensa tras la baja de Laporte o para que, arriba, alguien haga el papel que habitualmente asume Mikel Oyarzabal.