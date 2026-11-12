Raúl González, sobre Mamen Sanz: "Cuando nos fuimos a Alemania, tras 17 años en Madrid, el día antes, yo me fui a dormir y mi mujer pensando en el colegio, los cinco niños"

El exfutbolista, ahora entrenador del Real Oviedo, reconoce el esfuerzo y sacrificio de su mujer, Mamen Sanz, para sacar adelante su familia renunciando "a sus ilusiones"

Raúl González afronta una nueva etapa en los banquillos. El exfutbolista del Real Madrid y exentrenador del Ca stilla ha tomado las riendas del vestuario del Real Ovi edo con la intención de devolverlo un año después a Primera división, en la que será su primera aventura en el fútbol profesional.

Aunque muchos no recordarán que antes de colgar las botas, Raúl González y su familia jugaron hasta en tres países más además de España. Dos años en el Schalke 04 alemán, otros dos en el Al-Sadd de Qatar y un año más en el New York Cosmos de Estados Unidos. Y todo ello no le impidió separarse de su familia, su mujer Mamen Sanz y sus cinco niños.

"Cuando nos fuimos a Alemania, tras 17 años en Madrid, el día antes, yo me fui a dormir y mi mujer pensando en el colegio, los cinco niños...", recordaba el entonces capitán del Real Madrid en una entrevista con Alba Lago en el pódcast 'Con Mucho De...'.

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Raúl González se casó con Mame n Sanz en 1999 y ha sido un apoyo fundamental durante toda su vida, no solo personal sino también profesional, algo que siempre el deportista ha reconocido en público. "Una carrera deportiva como la mía solo se puede compatibilizar si tienes a una gran mujer al lado. Y todo esto es gracias a mi mujer, Mamen", confesaba en esa misma conversación.

Raúl González reconoce el sacrificio de Mamen Sanz

Cabe recordar que Mamen Sanz trabajaba como modelo profesional, algo que dejó de lado para dedicarse a cuidar de su familia a y a sus cinco hijos. "Crear una familia y ser jugador profesional", explicaba Raúl, eran sus dos grandes objetivos en la vida, y el primero de ellos pudo hacerlo realidad con el fundamental apoyo de su esposa.

"Dejó sus ilusiones", decía sobre Mamen Sanz, reconociendo que se implicó de lleno en su familia. "Lo que ha hecho es cuidar de mis hijos y crear esta hermosa familia que tenemos después de 26 años", explicó. La dedicación de Mamen Sanz con sus cinco hijos permitió que crecieran en un ambiente sano y lleno de amor, un amor que comenzó unos años antes, cuando ambos se conocieron.

La historia de amor de Raúl González y Mamen Sanz

El futbolista y la modelo comenzaron a salir a finales de 1997. Raúl ya era una figura del Real Madrid y ella compaginaba sus primeros trabajos como modelo ejerciendo como camarera en un conocido local de la capital española.

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Dos años más tarde contrajeron matrimonio en la ermita de Villafranca del Castillo, en Madrid, y tuvieron muy claro que querían ampliar la familia cuanto antes, llegando a tener cinco hijos. "Rápidamente, cuando nos conocimos, teníamos la ilusión de disfrutar juntos, crear una familia, de pasárnoslo bien", recordaba ahora entrenador del Oviedo sobre esos primeros años de su relación.

Aunque como en todo matrimonio, hay rachas mejores y peores. "Según van pasando los años, hay muchas etapas", reconocía Raúl González, que por motivos laborales tenía que viajar bastante y pasar tiempo fuera de casa. "La más difícil, sin duda, es cuando estaba con el club, la selección, mucho tiempo fuera... Pero se va compaginando. El amor va creciendo en diferentes etapas", explicaba Raúl en su charla con Clara Lago.

Porque situaciones complicadas hay en todos los matrimonios, pero Raúl siempre ha sido de los que ha preferido resolver por sí mismo. "Me las he comido para dentro. Es verdad que tienes a tu familia, a amigos, a gente alrededor pero he tenido la capacidad para, poquito a poco, esos momentos en los que a lo mejor no te sentías tan bien, irlos gestionando y poquito a poco, salir", añadía para reconocer que también le hubiera venido bien algo más de apoyo: "Seguramente, si hubiera tenido más ayuda, más gente de confianza, me hubiesen ayudado más".

Los cinco hijos de Raúl González y Mamen Sanz

Raúl González y Mamen Sanz son padres de cinco hijos: Jorge, H﻿ugo, los mellizos Mateo y Hé﻿ctor, y María, la más pequeña de la familia. Una familia numerosa que cada vez parece más imposible conformar en España pero que a él y a su mujer les ha enseñado mucho.

"No es fácil ser padre, nadie te enseña... Pero tú intentas educar a los hijos, en teoría, de la misma manera o de la misma forma, pero cada uno es diferente y necesita cosas diferentes. La capacidad de intuición, de estar pendientes, de saber lo que realmente necesitan... Ahí nos hemos compaginado muy bien. Mi mujer es de las mejores", admitió dando de nuevo su sitio a Mamen.

Sin embargo, no todos ellos han sacado el lado futbolista de su padre, solo Héctor se dedica a ello, jugando ahora en el Vetusta, el filial del Real Oviedo, también María, la pequeña, ha elegido la pelota. Sin embargo, Hugo siempre ha estado más metido en el mundo del golf.