Raúl González, 49 años, sobre sus propiedades: "No me gustan los coches ni los relojes. Ganaba 7 millones y no se me subió a la cabeza"

El nuevo técnico del Real Oviedo afronta su nuevo reto con la normalidad que le ha caracterizado toda su carrera

Raúl González Blanco afronta con mucha ilusión su primera oportunidad en el fútbol profesional. Este lunes fue designado como nuevo entrenador del Oviedo y desde el martes prepara el duelo que lo ovetenses tienen este fin de semana y que les enfrentará al Girona, otro recién descendido a LaLiga Hypermotion y de los favoritos para regresar a la máxima categoría ddel fútbol español.

En el club ovetense estará rodeado por algunos de sus hombres de confianza, como Marcos Jiménez, su mano derecha también en el Castilla, Raúl Valbuena como asistente y Fabio Nevado como preparador físico.

Y coge al equipo ovetense a un punto del 'play off' y a seis del ascenso directo después de que el pasado sábado ganara en Cádiz, algo que no evitó la destitución de Calero como técnico carbayón, "Llevaba tiempo esperando por un reto como éste. Después de un tiempo sin entrenar y de estar en el Castilla, tenía la ilusión de poder elegir un lugar con tradición, con una ciudad con pasión por el fútbol. En mis últimas visitas, me convencieron para liderar este proyecto", señalaba nada más llegar.

Raúl González, nuevo entrenador del Oviedo / @RealOviedo

Allí llega movido por la ambición de seguir construyendo su leyenda asociada al fútbol, ya que la vida, a nivel económico, la tiene resuelta desde hace mucho. Aunque no llegó a cobrar las barbaridades que se han pagado después de su retirada, los 7 millones netos que llegó a firmar en el Real Madrid con su mejor contrato le han permitido vivir holgadamente y hacer inversiones que le han asegurado su futuro.

Raúl supo afrontar la fama y la riqueza con normalidad

Y eso que, como reconocía en una entrevista con Vanity Fair, los futbolistas no tienen la formación financiera para manejar las enormes cantidades de dinero que, en muchos casos,acumulan. Ni tampoco saben cómo gestionar emocionalmente la vida del famoso. "No te dan un curso para enseñarte a tener mucho dinero, a poder comprarte lo que te da la gana, a que todo el mundo te alabe. Muchos no tienen a nadie cerca que le diga que lo está haciendo mal", asegura el madrileño.

El hoy técnico del Real Oviedo, no obstante, venía de una familia humilde, pero bien estructurada y eso le enseñó desde pequeño a valorar lo que estaba logrando sin alterarse. "No se me subió a la cabeza porque yo tenía a mis padres y mi forma de ser", admite sobre cómo afronto esa situación.

Al técnico del Oviedo le gustan las cosas simples

Siguió haciendo cosas simples, con las que disfruta y no hizo gastos superfluos, lo que le ha permitido vivir una vida cómoda. "Soy un poco raro. No me gustan los coches ni los relojes, me gusta la vida, los pequeños detalles, dar un paseo, el contacto con la naturaleza... Me gusta ir al cine, ver deporte, estar con los amigos y tomar una cerveza", sentencia el exfutbolista y hoy entrenador madrileño.

Raúl González Blanco, leyenda madridista. / Imago

Una normalidad que no mostró nunca en el terreno de juego, donde tenía un afán competitivo brutal, algo que ahora ha trasladado a los banquillos, como han dejado patentes los jugadores a los que ha dirigido. Ahora tendrá la oportunidad de demostrarlo en el Oviedo.