Copete rompe su silencio tras nueve meses de calvario: "Fue una pesadilla"

José Copete ha dejado atrás nueve meses de sufrimiento después de regresar a los terrenos de juego en la Copa del Rey. El central del Valencia ha recordado el duro proceso de recuperación tras dos operaciones de rodilla y ha reconocido que la lesión fue "una pesadilla"

José Copete vuelve a sonreír. Después de más de ocho meses apartado de los terrenos de juego, dos operaciones y un largo proceso de recuperación, el defensa del Valencia ha podido dejar atrás uno de los capítulos más complicados de su carrera. El central sevillano reapareció este martes en el encuentro de Copa del Rey frente al Tavernes de la Valldigna y, tras volver a vestirse de corto, ha querido compartir lo que ha supuesto este largo camino hasta recuperar la normalidad.

El futbolista no ha escondido la dureza de los últimos meses. A través de sus redes sociales, Copete ha publicado un mensaje en el que ha repasado el sufrimiento vivido desde que cayó lesionado el pasado 22 de febrero, durante el encuentro frente al Villarreal en el Estadio de la Cerámica. Lo que inicialmente se convirtió en un problema físico terminó siendo una auténtica prueba de resistencia, tanto en el plano deportivo como en el personal. "Han sido meses muy difíciles a nivel profesional y, seguramente, también algunos de los más complicados de mi vida en lo personal. Me ha tocado enfrentarme a una lesión que acabó convirtiéndose en una pesadilla y en un reto que jamás imaginé que tendría que afrontar", reconoció el defensa.

Su lesión meniscal en la rodilla izquierda le obligó a pasar dos veces por quirófano y a afrontar una recuperación mucho más larga de lo esperado. Durante ese tiempo, el central tuvo que convivir con las dudas, la incertidumbre y la frustración de no poder ayudar a sus compañeros sobre el césped.

Dos operaciones y meses de incertidumbre

La vuelta de Copete supone el final de una espera especialmente complicada. El sevillano ha reconocido que no ha sido un proceso sencillo y que ha habido momentos en los que la recuperación se ha convertido en un desafío difícil de gestionar. "Ha sido un proceso que he sufrido cada día, pero en el que también he puesto todo de mi parte para conseguir volver. Ha habido momentos especialmente complicados, días de dudas y situaciones difíciles de explicar en unas pocas líneas", explicó.

Pese a las dificultades, el futbolista siempre tuvo claro que quería regresar. El trabajo diario y la paciencia fueron fundamentales para superar una lesión que le obligó a detener su progresión y pasar por dos intervenciones quirúrgicas. "Estoy orgulloso del esfuerzo, la paciencia y todo el trabajo que ha habido detrás", añadió, antes de reconocer que incluso en los momentos más complicados mantuvo la determinación de volver a jugar.

El Valencia recupera efectivos para el tramo decisivo

Más allá de su regreso individual, Copete también quiso agradecer el apoyo recibido durante estos meses. El central destacó especialmente la importancia de su entorno más cercano, que le acompañó durante todo el proceso y le ayudó a afrontar los momentos más difíciles. "He tenido a mi gente cerca durante todo este tiempo, acompañándome y viviendo este proceso conmigo. Gracias de corazón a cada persona que ha estado a mi lado, me ha apoyado y me ha dado fuerzas durante estos meses", escribió.

Ahora, con la lesión atrás y después de haber vuelto a competir en la Copa del Rey, el defensa mira al futuro con ilusión y con ganas de recuperar sensaciones. Su objetivo pasa por volver a tener continuidad y convertirse de nuevo en una alternativa para el equipo valencianista. "Ahora toca seguir trabajando, disfrutar de volver a hacer lo que más me gusta y ayudar al equipo a conseguir nuestros objetivos", señaló.

Por último, Copete también se acordó de Dimitri Foulquier, que igualmente ha regresado a los terrenos de juego, y celebró que el Valencia vaya recuperando efectivos. Con ambos de vuelta, Diego López y Sergi Canós son los futbolistas que todavía quedan pendientes de regresar. Para el central sevillano, en cualquier caso, lo más importante ya ha sucedido: después de nueve meses de espera, vuelve a sentirse futbolista.