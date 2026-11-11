Hugo Duro rompe su sequía de seis meses: "Está con muchas ganas de volver a ese nivel que yo le conocí en Valencia"

El delantero, suplente y sin minutos en los dos últimos partidos de LaLiga, aprovechó el choque de Copa ante el Tavernes para marcar su primer gol de la temporada y jugar el partido completo; Aguirre lo ve "con buenas sensaciones" y podría ser la pareja del nigeriano

La temporada de Hugo Duro no es la que mucho menos él hubiera imaginado. El delantero del Valencia ha roto su sequía goleadora, que venía desde la pasada temporada, cuando marcó su último gol en la jornada 37 frente a la Real Sociedad, y lo ha hecho aprovechando su titularidad en la Copa del Rey, anoche frente al Tavernes, compartiendo la delantera junto a Aimar Blázquez.

metía la puntera al pase filtrado de Dani RabaEl '9' del Valencia metía la puntera al pase filtrado de Dani Raba para batir a Arnau Mainar y poner el 0-2, agradeciendo a su compañero la asistencia y de paso quitándose un gran peso de encima. Sin embargo, al madrileño todavía la queda estrenarse en LaLiga, donde todavía no ha podido hacerlo y donde pese a ser titular en el primer partido de Javier Aguirre en el banquillo, jugando los 90 minutos frente al Racing de Santander, poco a poco ha ido perdiendo peso en el equipo.

Frente al Athletic ya jugó solo 54 minutos, dejando su sitio a David Otorbi, y ante el Villarreal fue suplente, jugando apenas 13 minutos. Sin embargo, frente al Elche y el Real Madrid fue mucho peor, pues ni siquiera llegó a saltar al terreno de juego, viendo todo el choque desde el banquillo.

Imago.

La vuelta de Sadiq, bien para el Valencia, mal para Hugo Duro

Y es que Hugo Duro se ha visto perjudicado por la vuelta de Umar Sadiq, que volvió y marcó el gol del triunfo en el Martínez Valero, y que ya fue titular la jornada pasada contra los blancos, siendo compañero de delantera con Danjuma.

"No ha jugado antes porque regresó Umar Sadiq y metió gol﻿, venía bien y estaba ahí. Arnaut Danjuma estaba jugando por dentro. Hugo Duro es parte de los 24. Ya me lo preguntaba un compañero el otro día, me dijo: '¿Por qué no juega Duro?'. Porque si no hubiera jugado Aimar Blázquez, me hubieran preguntado por qué no juega Aimar Blázquez. Es normal, esto es normal", explicaba anoche Javier Aguirre sobre la vuelta a la titularidad de Hugo Duro.

"No ha jugado antes porque regresó Umar Sadiq y metió gol, venía bien y estaba ahí. Arnaut Danjuma estaba jugando por dentro. Hugo Duro es parte de los 24"

"El que no juega siempre les hace ruido. Y está bien, pero juegan solamente once. Hugo Duro está bien, está entrenando bien. Está con muchas ganas de volver a ese nivel de Hugo Duro que yo le conocí en Valencia, en Getafe", reconocía Aguirre, que sabe que debe recuperar la mejor versión de su delantero.

Y para ello ha tenido alguna que otra charla durante la semana. "Hablé con él esta semana, lo vi animoso. Y también 90 minutos porque no había jugado los otros dos partidos pero estamos bien. En general, el equipo está con buenas sensaciones", añadía.

Jugar con dos delanteros, sobre la mesa

De hecho, a Aguirre también le cuestionaron por la posibilidad de aprovechar más a Hugo Duro y jugar así con dos delanteros, a lo que el 'Vasco' respondió: "Ya jugamos con dos delanteros la vez anterior, con Arnaut Danjuma y con Umar Sadiq. Nosotros tenemos que encontrar la tecla adecuada para que no nos hagan gol en cada partido y para encontrar la fórmula de hacer goles".

Goles como los seis que lograron ante el Tavernes. "Hoy hubo una buena cuota de gol, pero también al portero lo quiero felicitar, que hizo unas paradas de gente grande, tres por lo menos, que yo recuerde. Y luego fallamos un par de ellas que no deberíamos. Entonces sí, seguimos con ese entrenamiento de finalización, finalización, finalización, porque con repeticiones es como uno va mejorando", finalizó.