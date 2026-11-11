Valentín Gómez vuelve al punto de mira de River Plate para provocar su salida del Betis en enero

Desde Argentina afirman que, tras la negativa del futbolista en verano, River Plate lo considera su preferencia para reforzar el eje de la zaga y volvería a intentarlo pese a la extrema dificultad

En una entrevista concedida a ESTADIO Deportivo durante la pasada pretemporada Valentín Gómez confirmó que en el mercado estival había sido tentado por River Plate para volver al fútbol argentino en las filas 'millonarias'.

"Hablé con el 'Chacho' Coudet y me preguntó cuál era la situación. Desde el respeto le dije que estaba muy contento en el club, que le agradecía el interés de un club como River Plate, que es un club muy importante tanto en Argentina como en Sudamérica, lo que quiere decir que las cosas las venimos haciendo bien. Le agradecí el llamado, la oportunidad, pero que estaba contento acá", explicó el defensa de San Miguel.

Una respuesta que no ha hecho desistir a River Plate, pues varios meses después lo considera nuevamente como una opción preferencial para reforzar zaga en el mercado invernal. Así, como apunta el El Desmarque y ha podido confirmar y profundizar ESTADIO Deportivo por fuentes cercanas a la entidad bonaerense, Pablo Longoria, encargado de la planificación, lo tiene en agenda para intentar un nuevo acercamiento de cara a enero.

El River Plate considera Valentín una prioridad para enero

En este sentido, cabe apuntar que este vivo interés todavía no se ha concretado en movimientos firmes ni en ninguna oferta ni al futbolista ni al Real Betis, que no ha recibido llamada todavía al respecto. En River esperan que Valentín Gómez muestre ahora más predisposición, pues no termina de ganarse un puesto a las órdenes de Pellegrini, entre otras cosas porque, a diferencia del curso pasado, lo ha utilizado muy poco como lateral y es la última opción en el eje de la zaga.

En total, Valentín Gómez acumula un total de 537 minutos con participación en solo siete de los 16 partidos disputados hasta ahora, si bien en seis de ellos partió como titular, el último contra el Borussia Dortmund.

Operación muy compleja

No obstante, los rectores bonaerenses saben que se trataría de una operación muy complicada, porque obviamente supondría un importante gasto económico, ya que tiene contrato en vigor hasta el 30 de junio de 2030 y el Betis pagó por él alrededor de cinco millones de euros.

Imago

Además, su valor de mercado asciende a 12 millones de euros y haberse estrenado con Argentina en la anterior convocatoria, ha subido también su caché, por lo que el Betis solo lo dejaría salir en enero si lograra una inyección económica contundente con su traspaso que le permitiera acudir al mercado. Los béticos no tienen necesidad de vender y, aunque ocupa un segundo plano para el míster, completa la zaga y lo está utilizando dentro de las rotaciones. De hecho, este jueves partirá como titular en el partido de la Copa del Rey contra el Navalcarnero.

A este obstáculo se suma el antes comentado de la voluntad del jugador, que probablemente no tenga intención de abandonar ahora el Betis y menos para volver a su país, lo que hace que en River no sean demasiado optimistas de poder cumplir su deseo de reclutar a Valentín.