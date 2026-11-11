El comentario sobre el físico de Sabalenka: "Mira, mira, mira, es horrible"

Matthieu Solier, periodista francés, se mete con el físico de la tenista de 28 años Sabalenka tras realizar un comentario cuando el micrófono estaba abierto durante una retransmisión en Beins Sports Francia

Un micrófono abierto le ha pasado una mala jugada a un periodista en Bein Sports Francia en las WTA Finals de Indian Wells, California. Un periodista del medio francés pensó que su micrófono estaba cerrado y soltó un desafortunado comentario sobre el físico de Aryna Sablenka, tenista muy consagrada de 28 años.

Sabalenka posando para las WTA Finals de Indian Wells / RRSS

La tenista bielorrusa estaba posando ante la cámara y lanzando un beso durante la grabación de un vídeo promocional de las WTA Finals de Indian Wells﻿. De fondo, mientras en televisión se veía esa imagen, se pudo escuchar al periodista y comentarista Matthieu Solier, de origen francés, meterse con el aspecto físico de Sabalenka. “Mira, mira, mira, es horrible”, soltó por su boca el periodista francés refiriéndose al aspecto físico de Aryna Sabalenka.

El despectivo comentario sobre el físico de Sabalenka

El comentario despectivo y dañino de este periodista francés fue, sin lugar a dudas, un momento que no se olvidará fácilmente. Matthieu Solier pensó que su micrófono estaba cerrado y que eso le permitía comentar o decir todo lo que pensaba y se le pasaba por la cabeza. Sin embargo, el micrófono abierto de la cadena francesa, algo que fue un error, señaló y delató la verdadera personalidad y pensamiento de este periodista francés.

Sabalenka en un partido de Wimbeldon / RRSS

Rápidamente, cuando el video se viralizó en redes gracias a un usuario que lo publicó. La propia cadena, Bein Sports Francia, pidió perdón rápidamente a través de Florent Houzot, uno de los directivos de la emisora. "Lamento y condeno enérgicamente los comentarios realizados en directo esta noche durante la retransmisión de las WTA Finals. Estos comentarios no reflejan los valores de beIN SPORTS. Reafirmo nuestro compromiso de tratar a todos los deportistas y colaboradores que participan en nuestras retransmisiones con respeto", compartió Florent Houzot en su perfil de ‘x’ para calmar las aguas sobre el asunto.

Un nuevo micrófono abierto en el tenis

La tenista de origen bielorruso no se ha pronunciado aún respecto a este tema que la involucra de pleno. La tenista ganadora de 4 Grand Slams debutó con victoria ante la tenista checa Muchova tras derrotarla por 7-6 y 7-5. Sabalenka se centra en la pista y responde sobre ella con victorias. Su próxima rival es la complicada tenista Mirra Andreeva, que casualmente también fue la criticada tras un micrófono abierto. Le ocurrió a Jessica Pegula, que criticó a Andreeva cuando pensaba que nadie escuchaba. La tenista estadounidense tildó de diva a la actual campeona de Roland Garros. "Necesita que le bajen los humos", comentó también Pegula sobre Andreeva cerca de un micrófono accidentalmente abierto.