Gonzalo Petit vuelve a empezar: el jugador cedido en el Cádiz por el Betis encuentra luz al final del túnel

El joven delantero uruguayo suma dos días seguidos ejercitándose al mismo ritmo que el resto de sus compañeros﻿, apuntándose para el partido del domingo ante la SD Eibar y cumpliendo así con el augurio de un Borja Jiménez que le ha prometido un rol protagonista: "Nos va a aportar mucho"

Llegó el momento para Gonzalo Petit﻿. Por fin, nueve semanas después de su fichaje por el Cádiz CF﻿, el joven delantero uruguayo pulsa por fin el botón de reset, pone el contador a cero y se incorpora a los entrenamientos con el resto de sus compañeros. No es un regreso. Teniendo en cuenta que sólo suma ocho minutos como amarillo y que acaba de conocer al tercer entrenador cadista en esta 2026/2027 (el sexto en dos años), se trata realmente del inicio del periplo del jugador cedido por el Real Betis en el gaditano barrio de La Laguna.

Petit se recupera de su lesión y se apunta para el Eibar - Cádiz﻿; en el Betis, atentos

El espigado ariete natural de Carmelo, de sólo 20 años, fue la principal novedad del entrenamiento que el pasado martes completó la plantilla del Cádiz CF en la Ciudad Deportiva Bahía de Cádiz -antes llamada El Rosal-, con permiso de su compañero Vladis Kopotun, otro punta que se pone a disposición de Borja Jiménez después de perderse por motivos físicos los dos últimos encuentros ligueros ante RCD Mallorca y Real Oviedo. Si nada se tuerce en estos días, la idea es que ambos aparezcan en la lista de convocados para el duelo del domingo en Ipurua contra la SD Eibar﻿, en la jornada 14 en LaLiga Hypermotion.

Evidentemente, hay mucha expectación por ver de lo que es capaz Gonzalo Petit. La hay en el Real Betis﻿, donde su ostracismo ha causado bastante inquietud a pesar del claro atenuante de sus problemas físicos -ya llegó tocado, forzó para agradar y volvió a caer lesionado-. Y la hay, aún con más motivo, en el seno del Cádiz CF, que tiene muchas esperanzas depositadas en el internacional sub 20 charrúa para que solucione esa falta de pegada que no han sido capaces de solucionar el propio Vladis, Urko Izeta ni tampoco un Álvaro García Pascual que después de brillar ante Ceuta o Xerez volvió a las andadas el pasado sábado con un incomprensible fallo a portería vacía.

Borja Jiménez, entrenador del Cádiz CF, promete protagonismo para Gonzalo Petit

En este contexto, el técnico Borja Jiménez fue preguntado por cómo veía a Petit en la rueda de prensa posterior al duelo que su equipo perdió ante el Real Oviedo en el Estadio Nuevo Mirandilla -también llamado JP Financial Stadium para los días de partido-. "¿Gonzalo Petit? Bueno, ahí están sus números﻿. Hizo ocho goles en dos equipos diferentes y ha demostrado que tiene mucha facilidad para hacer gol", explicó el nuevo entrenador cadista, anticipando que esta semana estaría ya con el grupo y recordando los buenos números del uruguayo a pesar de lo poco que jugó en sus dos cesiones del curso pasado en el CD Mirandés y en el Granada CF.

Lo primero será que Petit se ponga al cien por cien de una vez por todas y que se gane un rol protagonista con sus actuaciones sobre el terreno de juego pero, sobre el papel, Borja Jiménez adelanta que en condiciones normales debería ser uno de los futbolistas referenciales del Cádiz CF para remontar el vuelo y escapar de esos puestos que ocupa actualmente de descenso a Primera Federación. "El talento de Petit habla por sí solo, nos va a aportar muchas cosas y cuando esté recuperado lo veremos seguro jugando﻿. No tengo ninguna duda", aseguró el míster cadista. Eso esperan en el Real Betis.