El Grito al Silencio de Gonzalo Petit: El Cádiz más barato sugiere un caro marrón para el Betis

El joven uruguayo sólo suma 8 minutos y se ha quedado sin jugar en los dos últimos partidos del club amarillo, a pesar de que sus competidores no dan una: si no es capaz de quitarle el puesto a Álvaro García Pascual o Vladys Kopotun...

Desde el Real Betis aprovechan este larguísimo parón liguero en LaLiga EA Sports para dirigir su mirada al vecino Cádiz CF, en un estado a medio camino entre la sorpresa y una incipiente preocupación por el llamativo ostracismo que vive Gonzalo Petit. El jovencísimo delantero uruguayo hizo las maletas en las últimas horas del pasado mercado estival de fichajes y firmó un contrato de cesión con el club amarillo, que necesitaba como el comer un refuerzo ofensivo y que se comprometió a incluir una cláusula contractual que le obliga a pagar más mientras menos juegue el charrúa. A pesar de ello, después de casi un mes -lo cumple este miércoles- trabajando a las órdenes de Albert Celades, sólo suma 8 minutos de juego.

Es pronto para echar tierra sobre alguien o realizar sentencias arriesgadas, pues prácticamente queda toda la temporada por delante; pero la llamativa situación de Petit le convierte en protagonista obligado de este nuevo 'Grito al Silencio', tribuna de opinión de ESTADIO Deportivo que pone la lupa en aspectos que no funcionan como cabía esperar. Y es que, sin abandonar esa impuesta consideración mencionada anteriormente, es realmente inquietante que el espigado punta no encuentra cabida en una plantilla en la que el listón del rendimiento está por los suelos o incluso soterrado.

Gonzalo Petit, la última opción de Celades en la desastrosa delantera del Cádiz

Urko Izeta, que no es un '9' referencial al uso, ha comenzado negadísimo de cara a portería desde aquel balón que no pudo rematar a placer por culpa de un bote causado por el mal estado del césped en el estreno de curso ante el RC Celta Fortuna en el Nuevo Mirandilla. Muy voluntarioso y abnegado trabajador en la presión es Vladys Kopotun, que viene de marcar el pasado sábado el gol del empate en Tenerife después de dejar fallos como el remate a portería vacía que dejó a la afición cadista tirándose de los pelos en el tramo final de la derrota en casa contra la UD Las Palmas.

Mención especial merece Álvaro García Pascual, que es el delantero del Cádiz que más minutos suma a pesar de que no sólo se muestra extremadamente errático en el disparo, sino que incluso evidencia muchísimos problemas para poder darle el balón al compañero que más cerca se encuentre. En los últimos partidos en el antiguo Carranza, el exsevillista ha esprintado para abandonar el campo cuando ha sido sustituido para tratar de minimizar la música de viento que merecía su desempeño.

Urko Izeta: 418', 7 partidos (6 de titular), 1 gol

Álvaro García Pascual: 248', 4 partidos (3 de titular), 0 goles

Vladys Kopotun: 198', 6 partidos (1 titular), 1 gol

Gonzalo Petit: 8', 1 partido (0 titular), 0 goles

La historia se repite en el Cádiz CF: ya naufragó en el CD Mirandés y el Granada CF

Por lo que se ha podido ver en estas siete primeras jornadas, Celades busca un 'hombre-boya' que sostenga, recepcione, baje, proteja, descargue el juego y sepa colocarse en el área para finalizar con remate. Si Gonzalo Petit, con 20 años recién cumplidos y 191 centímetros de altura, no logra convencer a Celades de que puede hacer ese trabajo... Como mínimo, hacerlo mejor que Izeta, Vladys o García Pascual, que no parece una tarea muy complicada por lo que se ve en los partidos.

Por lo tanto, cabe deducir que el déficit que los diferentes técnicos le ven -Pellegrini prefirió poner a Nelson Deossa como punta antes que darle bola en pretemporada- debe explicarse en los entrenamientos. En el día a día. O no se entera, o no se adapta, o no trabaja demasiado, o no demuestra mucho interés... Sea como fuere, si Petit no consigue hacerse con el que probablemente sea el '9' más barato de la historia reciente de un Cádiz CF cuyo objetivo es no descender a Primera Federación, entonces será una muy mala noticia para el Real Betis tras la fuerte inversión que hizo hace un año para ficharle del histórico Nacional de Montevideo -4,5 millones de euros más otros 2,5 millones en variables-.

Y es que cabe recordar que tampoco fue capaz de jugar con asiduidad en su primera cesión, en un CD Mirandés que acabó descendiendo, ni tampoco en un Granada CF que pasó apuros para amarrar su tardía permanencia. En el Cádiz CF se ha quedado sin vestirse en los dos últimos encuentros (1-2 ante el Girona y 1-1 en Tenerife). Si tampoco juega el próximo sábado, de nuevo en el Nuevo Mirandilla y contra el CD Leganés, el caso dejará de ser una anécdota para empezar a ser considerado como la tercera cesión fallida de Petit.